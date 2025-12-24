Åß¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡¢½é¤Î100Ëü±ßÄ¶¡¡·ÐÃÄÏ¢½¸·×¡¢¹¥¶ÈÀÓ¤Ç8¡óÁý
¡¡·ÐÃÄÏ¢¤¬24ÆüÈ¯É½¤·¤¿Âç¼ê´ë¶È¤ÎÅß¤Î¾ÞÍ¿¡¦°ì»þ¶â¡Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡Ë½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑÂÅ·ë³Û¤ÏºòÅß¤ÈÈæ¤Ù8.57¡óÁý¤Î100Ëü4841±ß¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£Èæ³Ó²ÄÇ½¤Ê1981Ç¯°Ê¹ß¤Ç¡¢100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¡£Âç¼ê´ë¶È¤Î¹¥¶ÈÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¹â¤¤ÄÂ¾å¤²Î¨¤¬Â³¤¤¤¿ºÇ¶á¤ÎÎ®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÈÀÓ¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿»Ùµë¤òÁý¤ä¤¹´ë¶È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½¾¶È°÷500¿Í°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¡¢½¸·×²ÄÇ½¤Ê22¶È¼ï164¼Ò¡ÊÌó97Ëü3Àé¿Í¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÂÅ·ë³Û¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡À½Â¤¶È¤Ï10.09¡óÁý¤Î105Ëü6966±ß¡¢ÈóÀ½Â¤¶È¤Ï5.78¡óÁý¤Î89Ëü6495±ß¤À¤Ã¤¿¡£