¼«Ì±¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöµÄÏÀ¤ÎÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¡Íè·î¥á¥É¤ËÀ¯ÉÜ¤ËÄó¸ÀÊý¿Ë
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎºßÎ±´ÉÍý¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ÎÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î¤ò¥á¥É¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤ËÄó¸À¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöËÜÉô¡¡¿·Æ£ËÜÉôÄ¹
¡Ö³°¹ñ¿Í¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ãá½ø¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò¾·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢½ÐÆþ¹ñ¤äºßÎ±´ÉÍý¤ÎÅ¬Àµ²½¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÅÚÃÏ¼è°ú¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¡¢³°¹ñ¿Í»ùÆ¸¤Ø¤ÎÆüËÜ¸ì¶µ°é¤Ê¤ÉÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬Àµ²½¡¢¤Î3¤Ä¤ÎÏÀÅÀ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î´Î¤¤¤êÀ¯ºö¤Ç¡¢24Æü¤Î²ñ¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ã´Åö¤Î¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ¤ÈÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î½ÅÍ×À¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢Íè·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤ËÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£