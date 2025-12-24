¤¢¤Î¡¢£Ø¥Þ¥¹¤Î¡È¾×·âÂÎ¸³¡É¹ðÇò¤·¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö¿¿Áê¤òÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ÖÇ¯ËöÇú¾Ð¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¡º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Íº×¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¾Ã¤·µî¤ê¤¿¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¡×¡£¤¢¤Î¤Ï¡ÖÀÎ¡¢¤½¤ÎÅö»þÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÍ·¤Ü¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¥±¡¼¥¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤í¤¦¤È¡£Í§Ã£¤Ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ÝÂÀ·¿¤Î¥±¡¼¥¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë¤òºî¤ê¡Ö¤½¤ÎÍ§Ã£¤¬¹¥¤¤ÊÌ£¤Ë¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤¬ËõÃã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÐ¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤«¡×¤ÈÍ§¿Í¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¡£ÅöÆü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Þ¤º»£¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»£¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¥´¥ßÈ¢»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡×¤È¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤ò¤¤¤¤Ê¤ê½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µÞÅ¸³«¤Ë½Ð±é¼Ô¤«¤é¡Ö¥Þ¥¸¡ª¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¡£¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼Î¤Æ¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¢¤Î¼«¿È¤âÁ´¤¯°û¤ß¹þ¤á¤º¡Ö¤¨¤Ã¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¡¢²¿¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Í§¿Í¤¬¥±¡¼¥¤ò¼Î¤Æ¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬·éÊÊÀ¤Ç¡×¤ÈÁÛÁü¡£¡Ö¿¿Áê¤òÆÍ¤µÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤½¤ì°ÊÍè²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£²áµî¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï²¿¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£