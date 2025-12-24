HARIO¤Î¡ÖËâË¡¤Î¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡£¥×¥íµé¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¡¢¥³¥Ä¤¤¤é¤º¤ÇÞ»¤ì¤é¤ì¤ë
ROOMIE 2025Ç¯10·î6Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¥É¥ê¥Ã¥×¥±¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Çã¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ÈÂç¤¤¤·×ÎÌ¥«¥Ã¥×¤ä¾®Æé¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤¿¤¤¡ª ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
·ê¤¬¶õ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©
¥³¡¼¥Ò¡¼´ï¶ñ¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëHARIO¤Î¡ÖV60 Drip-Assist Set¡×¤Ç¤¹¡£
±ß¿í·¿¤Î¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤È¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÍÑÅÓ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥É¥ê¥Ã¥×½é¿´¼Ô¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤»Å³Ý¤±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢¿å¤òÃí¤¤¤Ç¤ß¤¿
ËÜÍè¤Ï¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¤·¤Ë¿å¤òÃí¤¤¤Ç¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢
·ê¤«¤é¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿å¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤ä¾®Æé¤«¤éÄ¾¤»¤ë¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¤â¡¢¶Ñ°ì¤ÊÂ®ÅÙ¤Ç¤ªÅò¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯Íî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÌ¾¤É¤ª¤ê¡£
¾®Æé¤«¤é¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¡©
¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤ò²¹¤á¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´15g¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤ò¤Ê¤é¤·¤Þ¤¹¡£
·¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¾å¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
½àÈ÷´°Î»¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢¾ø¤é¤·¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë¤ªÅò¤ò¾¯ÎÌÃí¤®¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¤Î3¤Ä¤Î·ê¤Ï¾¯¤·Âç¤¤á¡£¤ªÅò¤¬Íî¤Á¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¿åÎ®¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´Á´ÂÎ¤Ë¤ªÅò¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ±û¤¬·¦¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ø¤é¤·½ª¤¨¤¿¤é¡¢³°Â¦¤Î¤¯¤Ü¤ß¤Ë¤ªÅò¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£10¸Ä¤Î·ê¤«¤é¥Ý¥¿¥Ý¥¿¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÅò¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¤«Þ»¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾ø¤é¤·¤«¤éÃê½Ð¤Þ¤Ç¤ò250¡Á280ml¤Î¤ªÅò¤Ç¹Ô¤¦¤È¤ª¤¤¤·¤¯Þ»¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎÌ¤ò4¡Á5²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÃí¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãê½Ð¸å¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¤ò³°¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤ÎÉ½ÌÌ¤¬Ê¿¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤Á¤ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¥³¥¯¤ä»ÀÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª Îä¤á¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¶ì¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯°û¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¤ò»È¤ï¤º¤ËÞ»¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä
º£ÅÙ¤Ï¡¢Æ±ÎÌ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤È¤ªÅò¤ò»È¤Ã¤Æ¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤·¤ÇÞ»¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Æé¤Ç¤ÏÅòÎÌ¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
Ãê½Ð¸å¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ù¥Ã¥É¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÊÉ¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Îº¹¤¬¡£¶ì¤¤¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤¡¢½Â¤¤¡£
¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¼Ò¤Î¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤â»È¤¨¤¿¤è
¥«¥ê¥¿¤Î¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼102¤Ë¤â°ÂÄê¤·¤ÆºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ©ÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«Þ»¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë´¶³Ð¤¬ÄÏ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¾®Æé¤«¤é¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÞ»¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ£¤ËËþÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥È¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËþÂÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥¢¥·¥¹¥ÈÃ±ÉÊ¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
Photo: ¥¢¥ó¥¶¥¤ ¥µ¥ä