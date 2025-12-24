Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¾×·â¡Ö¤Ê¤ó¤È¡Ä¸å¤í¤Ë¡×¡¡°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤¬¡È¶¦±é¡É¤ÎÎ¢Â¦¹ðÇò¡Ö³ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ë¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï21Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤ÇºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´ÑµÒÀÊ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿1992Ç¯¥¢¥ë¥Ù¡¼¥ë¥Ó¥ë¸ÞÎØ¶ä¤Î°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¶ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¡È¶¦±é¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶ä¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¶äÈ×¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ç¤Ï¡ÖX JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡Ömiracle¡×¤ò¥Õ¥ê¡¼¶Ê¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅçÅÄËã±û¤Î±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£´ÑµÒÀÊ¤Î¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢´ÑµÒÀÊ¤Î3¿Í¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¡Ä¡¡¸å¤í¤ËYOSHIKI¤µ¤ó¡¡¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¶¦±é¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖX¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡Ø¥í¡¼¥º¥ª¥Ö¥Ú¥¤¥ó¡Ù¤Ç³ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö·ã¥ì¥¢3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¶õ´Ö¤Ëµï¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë3¿Í¤¬¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¤â¤·¤«¤·¤Æ¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤â¡©¡Ë¡×¡Ö¹çÀ®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë