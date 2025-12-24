ソニーグループとエムスリーの合弁会社であるサプリムは、ソニー開発の生地を使用したリカバリーウェア「R WEAR（アールウェア）」を、2025年12月19日よりヨドバシカメラネット通販「ヨドバシ・ドット・コム」や店舗で順次販売開始しました。

記事のポイント ソニーが開発した“炭”を用いたリカバリーウェアがヨドバシカメラでも購入可能に。カラーやサイズを豊富に展開しているので、ギフトやプレゼントにも最適です。

「R WEAR」は、天然由来の“炭”の力を用いたリカバリーウェア。ソニーが開発した特殊加工の炭「Triporous（トリポーラス）」を活用しており、炭テクノロジーの有する遠赤外線の血行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善します。

「R WEAR」は一般社団法人日本医療機器工業会が作成した基準を満たしており、「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として一般医療機器の届出がされているので、安心して利用できます。

また、快適な睡眠環境に考慮したデザインと、優れた消臭抗菌機能も備えています。

「R WEAR」Relaxing Mesh シリーズは、2枚合わせの特殊構造の生地を使用しており、保温性に優れた肌触りの良い生地を肌面に、放湿性の高いメッシュ構造を外気面に採用しています。肌寒い季節や睡眠時の体温調節にも役立ち、秋冬シーズンに最適です。

Relaxing Meshシリーズ ロングスリーブ

カラー：ブラック/ネイビー/グレー/モカ

サイズ展開：S・M・L・XL

価格：1万7500円（税込）

Relaxing Meshシリーズ ロングパンツ

カラー：ブラック/ネイビー/グレー/モカ

サイズ展開：S・M・L・XL

価格：1万8500円（税込）

※ヨドバシカメラではXXLの展開はありません。

サプリム 「R WEAR」Relaxing Mesh シリーズ 発売日：2025年12月19日よりヨドバシカメラで販売開始 実売価格：ロングスリーブ1万7500円、ロングパンツ1万8500円（いずれも税込）

The post ソニー開発の“炭”テクノロジーで疲労ケア！ リカバリーウェア「R WEAR」がヨドバシで販売開始 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.