浜辺美波、美しい二の腕際立つニット姿にファン悶絶「さすがにメロすぎる」「思わず見惚れちゃう」
【モデルプレス＝2025/12/24】女優の浜辺美波が12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファッション誌『Ray』2月号（主婦の友社／12月23日発売）の撮影中のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳人気女優「思わず見惚れちゃう」ノースリーブ姿
浜辺は「 もこもこ！特集のテーマは『メロい冬』 冬のイベント大好きなので特集もたのしみ」と記し、様々なコーディネートでのオフショットを公開。紫色のノースリーブニットから伸びる華奢な二の腕が際立っているショットなどを披露している。
また「今日の現場でチキンとシュークリームいただいちゃった！もうクリスマスだ！はっぴー！」と現場でクリスマス気分を味わったことも明かした。
この投稿に、ファンは「さすがにメロすぎる」「二の腕ほっそりしてて綺麗」「思わず見惚れちゃう」「モコモコ似合ってる」「クリスマス楽しんでてかわいい」などと反響を呼んでいる。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
◆浜辺美波、美しい二の腕際立つニット姿披露
◆浜辺美波の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】