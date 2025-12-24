AKB48初“研究生センター”、膝上ミニで美脚披露 クリスマスマーケット満喫写真に「スタイル抜群」「おしゃれで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/24】AKB48の八木愛月が12月23日、自身のInstagramを更新。クリスマスマーケットを訪れた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】AKB初“研究生センター”「スタイル抜群」美脚輝く膝上ミニ姿
八木は「クリスマスマーケット」「くまちゃんのツリー可愛くてにこにこ〜」とつづり、屋外イベントでのオフショットを3枚投稿。膝上ミニ丈のコートとロングブーツの間から色白な美しい脚がのぞくコーディネートで、クリスマスツリーの横でほほ笑む姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「冬コーデの参考になる」「おしゃれで可愛い」「楽しそうで尊い」などの反響が寄せられている。
八木は、2025年4月に発売されたAKB48の65thシングル「まさかのConfession」でAKB48史上初となる研究生でのセンターに抜擢され話題を集めた。現在は正規メンバーとして活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKB初“研究生センター”「スタイル抜群」美脚輝く膝上ミニ姿
◆八木愛月、冬コーデで際立つスタイル
八木は「クリスマスマーケット」「くまちゃんのツリー可愛くてにこにこ〜」とつづり、屋外イベントでのオフショットを3枚投稿。膝上ミニ丈のコートとロングブーツの間から色白な美しい脚がのぞくコーディネートで、クリスマスツリーの横でほほ笑む姿を披露している。
◆八木愛月の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「冬コーデの参考になる」「おしゃれで可愛い」「楽しそうで尊い」などの反響が寄せられている。
八木は、2025年4月に発売されたAKB48の65thシングル「まさかのConfession」でAKB48史上初となる研究生でのセンターに抜擢され話題を集めた。現在は正規メンバーとして活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】