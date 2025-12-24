Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¡¦¸µNMB48µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢»ºµÙÊó¹ð ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î´é¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼ýÏ¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤¬¤ï¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¥¿±Ãæ¤Î29ºÐ¸µNMB¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢ÈäÏª
¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¡õÍèÇ¯¤«¤é»ºµÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ËÀ¹Âç¤Ë¤ª¸«Á÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëMBSËèÆüÊüÁ÷·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¤ó¤Á¤ã¤óTV¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË ¤Ò¤ë3»þ40Ê¬¡Á¡Ë¤Ç»ºµÙÁ°¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤¬¤Î¤¾¤¯»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö»º¸å¡¢°ã¤Ã¤¿ÌÜÀþ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤â½ñ¤Åº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î´é¤À¡×¡Ö°Â»ºµ§´ê¤·¤È¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÅÄ¤Ï2024Ç¯4·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤òÄÌ¤¸°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯9·î2Æü¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¥¿±Ãæ¤Î29ºÐ¸µNMB¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢ÈäÏª
¢¡µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤ÎµÈÅÄ¤Ï¡ÖÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¡õÍèÇ¯¤«¤é»ºµÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ËÀ¹Âç¤Ë¤ª¸«Á÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ëMBSËèÆüÊüÁ÷·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¤ó¤Á¤ã¤óTV¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË ¤Ò¤ë3»þ40Ê¬¡Á¡Ë¤Ç»ºµÙÁ°¤Î¸«Á÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¥Ë¥Ã¥È¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤¬¤Î¤¾¤¯»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡µÈÅÄ¼ëÎ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î´é¤À¡×¡Ö°Â»ºµ§´ê¤·¤È¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÅÄ¤Ï2024Ç¯4·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤òÄÌ¤¸°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯9·î2Æü¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û