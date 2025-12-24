ÆþÍá²ó¿ô·ô¤ä¹ë²Ú¿©ÉÊÆþ¤ê¡ªº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡Ö2026Ç¯Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡×
³Úµ×²°¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¤Î¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤«¤é¡¢¿·Ç¯¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ø2026Ç¯Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¡¢¤½¤Î¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡Ö2026Ç¯Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)¡Á1·î3Æü(ÅÚ)
¢¨»öÁ°Í½Ìó¡§2025Ç¯12·î29Æü(·î)¡Á12·î31Æü(¿å)
²Á³Ê¡§13,000±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§º´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®
¿ôÎÌ¡§»öÁ°Í½ÌóÏÈ50¸Ä¡¢ÅöÆüÈÎÇäÊ¬100¸Ä¡Ê¹ç·×150¸Ä¸ÂÄê¡Ë
ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¤Î¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤Ë¤Æ¡¢Áí³Û16,000±ßÁêÅö°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÆþÍá²ó¿ô·ô10²óÊ¬¤äÊ¿Æü¸ÂÄê´äÈ×Íá·ô2²óÊ¬¤È¤¤¤Ã¤¿»ÜÀßÍøÍÑ·ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃ´Åö¼Ô¤¬¸·Áª¤·¤¿¹ë²Ú¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¤Ê¤É¹ç·×14ÅÀ°Ê¾å¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¡£
¹¬±¿¤Ê¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
(1) ÆþÍá²ó¿ô·ô10²óÊ¬
Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü½ËÆü¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆþÍá²ó¿ô·ô10²óÊ¬¡Ê9,300±ßÁêÅö¡Ë¡£
2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
(2) Ê¿Æü¸ÂÄê´äÈ×Íá·ô2²óÊ¬
Ê¿Æü¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´äÈ×¡õ¥µ¥¦¥ÊLeLu¤ÎÍøÍÑ·ô¡Ê1,200±ßÁêÅö¡Ë¡£
¤³¤Á¤é¤âÍ¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
(3) À¡Î®¥í¥´Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë1Ëç
À¡Î®¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¡Ê170±ßÁêÅö¡Ë¡£
²¹ÀôÍøÍÑ»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
(4) cocosauna(¥³¥³¥µ¥¦¥Ê)¥á¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥È
¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ÇÄÌµ¤À¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê990±ßÁêÅö¡Ë¡£
¥µ¥¦¥Ê³èÆ°¡Ê¥µ³è¡Ë¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¡£
(5) cocosauna(¥³¥³¥µ¥¦¥Ê)¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤ÌÊ100¡ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¡Ê980±ßÁêÅö¡Ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
(6) ÆàÎÉ²° ºÛ¤Á¤½¤Ð
¼«²ÈÀ½Ê´¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÁÆÈÔ¤¤½¤ÐÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÄ¼Ë¤½¤Ð¡Ê330±ßÁêÅö¡Ë¡£
¶ËÃ¼¤ÊÍðÀÚ¤ê»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ë¿©¤Ù±þ¤¨¤¬ÆÃÄ§¡£
(7) ¹È¥·¥ç¥¦¥¬Å·¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹
Âçºå¤ÎÊ¸²½¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÅ·¤×¤é¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê430±ßÁêÅö¡Ë¡£
¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ìÉÊ¡£
(8) ½©ÅÄÇò¿À¿©ÉÊ¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³
½©ÅÄÌ¾Êª¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡Ê250±ßÁêÅö¡Ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¥Ã¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤Ê¿©´¶¤È¹¤¬¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
(9) »³·ÁÆÚ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¡¼
Æù¼Á¤ÎÎÉ¤¤»³·ÁÆÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÏÂÉ÷¾ßÌý¥À¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê´¥Áç¤µ¤»¤¿¥¸¥ã¡¼¥¡¼¡Ê450±ßÁêÅö¡Ë¡£
³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¡£
(10) °ò¤±¤ó¤Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ò¥Á¥Ã¥×
°ò¤±¤ó¤Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ò¥Á¥Ã¥×¤Î¤¤¤º¤ì¤«°ì¤Ä¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡Ê430±ßÁêÅö¡Ë¡£
¤É¤Á¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£
(11) ÀÖ¤«¤é¤¨¤Ó¥Û¥Þ¥ì
²¬ÅÄ²°¡Ö¤¨¤Ó¥Û¥Þ¥ì¡×¤ÎÌ¾¸Å²°Ì¾ÊªÀÖ¤«¤éÆéÌ£¡Ê250±ßÁêÅö¡Ë¡£
ÀÖ¤«¤é´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ø¿É¤µ¥ì¥Ù¥ë3ÈÖ¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀÖÌ£Á¹¤ÈÅâ¿É»Ò¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÈëÅÁ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤òºÆ¸½¡£
(12) ¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¿¤¤¾Æ¤
27ÁØ¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤¿¤¤¾Æ¤¡Ê230±ßÁêÅö¡Ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²¹¤á¤ë¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
(13) Ä»Èé¤ß¤½¼Ñ
¹Åç¸©¸â»Ô¤Îµï¼ò²°¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÉÊÎÁÍý¤ò´ÌµÍ¤Ë¡Ê330±ßÁêÅö¡Ë¡£
·Ü¤ÎÈé¤òÌ£Á¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤°ìÉÊ¡£
(14) ¤´ÅöÃÏ¥µ¥¤¥À¡¼
Æ»¤Î±Ø¤äÊª»ºÅ¸¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´ÅöÃÏÌ¾Êª¥µ¥¤¥À¡¼¡Ê280±ßÁêÅö¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
(15) ¿®½£¤½¤Ð2¸Ä¥»¥Ã¥È
¿®½£¤½¤Ð¤Î2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê400±ßÁêÅö¡Ë¡£
Ç¯±Û¤·¤ä¿·Ç¯¤Î¿©Âî¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¡£
¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡§²¹Àô
ÃÝÎÓ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤ì¤ëÅ·Á³²¹Àô¡£
Àô¼Á¤Ï¡Ö´Þ¤è¤¦ÁÇ-¥Ê¥È¥ê¥¦¥à-±ö²½Êª¶¯±öÀô¡×¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÇ®¤ÎÅò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¸»Àô¡£
ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¹â¤¯´¥ÁçÈ©¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë¼«²È¸»Àô¡Öº´ÁÒÀ÷°æÌî²¹Àô¡×¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡§Ä¶Æð¿å
¥·¥ã¥ï¡¼¤ä¿åÉ÷Ï¤¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢Ãº»ÀÀô¤Ë¤Ï¡ÖÄ¶Æð¿å¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
¹ÅÅÙ¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎË¢Î©¤Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢È±¤Î¤´¤ï¤Ä¤¤ä¤¤·¤ß¤ò·Ú¸º¡£
¤ªÈ©¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¥Áç¤«¤é¼é¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡§±óÌî¼°¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó
¿©»ö½è¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢´ä¼ê¸©±óÌî»Ô¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥±¥Ä¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÃÝÎÓ¤òÈ´¤±¤ëÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡§¥µ¥¦¥Ê
¡ÖÇúÉ÷¥ª¡¼¥È¥í¥¦¥ê¥å¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¥é¥ó¥×ÅÀÅô¤È¤È¤â¤ËÇ®É÷¤¬Á´¿È¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
½÷À¹â²¹¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢¤ä¤ä¤ª¤·¤È¤ä¤«¤Ê¡ÖÇ®É÷¥í¥¦¥ê¥å¡×¤ËÀßÄê¡£
¥µ¥¦¥Ê¤Î¸å¤Ï¡¢Ä¶Æð¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿åÉ÷Ï¤¤Ç½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÎÓ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î³°µ¤Íá¤Ï¡¢É÷¤ËÍÉ¤ì¤ëÌÚ¡¹¤äÄ»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤è¤â¤®Å¥±ö¥µ¥¦¥Ê¤ä¡¢´äÈ×Íá¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¥µ¥¦¥Ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥í¥¦¥ê¥å¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÀßÈ÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¤ÊÊ¡ÂÞ¤È½¼¼Â¤Î²¹ÍáÀßÈ÷¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
³Úµ×²°¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡Ø2026Ç¯Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ù¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
