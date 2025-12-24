ÆþÍá²ó¿ô·ô¤ä¹ë²Ú¿©ÉÊÆþ¤ê¡ªº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡Ö2026Ç¯Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡×

³Úµ×²°¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¤Î¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤«¤é¡¢¿·Ç¯¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ø2026Ç¯Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£

2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤ËÀè¶î¤±¡¢¤½¤Î¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

 

º´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡Ö2026Ç¯Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡×

 

 

È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ)¡Á1·î3Æü(ÅÚ)

¢¨»öÁ°Í½Ìó¡§2025Ç¯12·î29Æü(·î)¡Á12·î31Æü(¿å)

²Á³Ê¡§13,000±ß(ÀÇ¹þ)

ÈÎÇä¾ì½ê¡§º´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®

¿ôÎÌ¡§»öÁ°Í½ÌóÏÈ50¸Ä¡¢ÅöÆüÈÎÇäÊ¬100¸Ä¡Ê¹ç·×150¸Ä¸ÂÄê¡Ë

 

ÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¤Î¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤Ë¤Æ¡¢Áí³Û16,000±ßÁêÅö°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÆþÍá²ó¿ô·ô10²óÊ¬¤äÊ¿Æü¸ÂÄê´äÈ×Íá·ô2²óÊ¬¤È¤¤¤Ã¤¿»ÜÀßÍøÍÑ·ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃ´Åö¼Ô¤¬¸·Áª¤·¤¿¹ë²Ú¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¤Ê¤É¹ç·×14ÅÀ°Ê¾å¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¡£

¹¬±¿¤Ê¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¡¢¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£

 

(1) ÆþÍá²ó¿ô·ô10²óÊ¬

 

 

Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü½ËÆü¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÆþÍá²ó¿ô·ô10²óÊ¬¡Ê9,300±ßÁêÅö¡Ë¡£

2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤­¡¢¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

 

(2) Ê¿Æü¸ÂÄê´äÈ×Íá·ô2²óÊ¬

 

 

Ê¿Æü¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë´äÈ×¡õ¥µ¥¦¥ÊLeLu¤ÎÍøÍÑ·ô¡Ê1,200±ßÁêÅö¡Ë¡£

¤³¤Á¤é¤âÍ­¸ú´ü¸Â¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£

 

(3) À¡Î®¥í¥´Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë1Ëç

 

 

À¡Î®¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¿¥ª¥ë¡Ê170±ßÁêÅö¡Ë¡£

²¹ÀôÍøÍÑ»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ëÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

 

(4) cocosauna(¥³¥³¥µ¥¦¥Ê)¥á¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥È

 

 

¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ÇÄÌµ¤À­¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¤¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê990±ßÁêÅö¡Ë¡£

¥µ¥¦¥Ê³èÆ°¡Ê¥µ³è¡Ë¤äÎ¹¹Ô¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÂçÍÆÎÌ¥µ¥¤¥º¡£

 

(5) cocosauna(¥³¥³¥µ¥¦¥Ê)¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë2Ëç¥»¥Ã¥È

 

 

¥·¥ó¥×¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤ÌÊ100¡ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¿¥ª¥ë¡Ê980±ßÁêÅö¡Ë¡£

¤³¤ì¤«¤é¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£

 

(6) ÆàÎÉ²° ºÛ¤Á¤½¤Ð

 

 

¼«²ÈÀ½Ê´¤ÎÉ÷Ì£Ë­¤«¤ÊÁÆÈÔ¤­¤½¤ÐÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÄ¼Ë¤½¤Ð¡Ê330±ßÁêÅö¡Ë¡£

¶ËÃ¼¤ÊÍðÀÚ¤ê»Å¾å¤²¤Ë¤è¤ë¿©¤Ù±þ¤¨¤¬ÆÃÄ§¡£

 

(7) ¹È¥·¥ç¥¦¥¬Å·¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹

 

 

Âçºå¤ÎÊ¸²½¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÅ·¤×¤é¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê430±ßÁêÅö¡Ë¡£

¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ìÉÊ¡£

 

(8) ½©ÅÄÇò¿À¿©ÉÊ¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³

 

 

½©ÅÄÌ¾Êª¤Î¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¡Ê250±ßÁêÅö¡Ë¡£

¡Ö¥Ñ¥ê¥Ã¤È¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡×¤Ê¿©´¶¤È¹­¤¬¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£

 

(9) »³·ÁÆÚ¤Î¥¸¥ã¡¼¥­¡¼

 

 

Æù¼Á¤ÎÎÉ¤¤»³·ÁÆÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÏÂÉ÷¾ßÌý¥À¥ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê´¥Áç¤µ¤»¤¿¥¸¥ã¡¼¥­¡¼¡Ê450±ßÁêÅö¡Ë¡£

³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤É»Ý¤ß¤¬¹­¤¬¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¡£

 

(10) °ò¤±¤ó¤Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ò¥Á¥Ã¥×

 

 

°ò¤±¤ó¤Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ò¥Á¥Ã¥×¤Î¤¤¤º¤ì¤«°ì¤Ä¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡Ê430±ßÁêÅö¡Ë¡£

¤É¤Á¤é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£

 

(11) ÀÖ¤«¤é¤¨¤Ó¥Û¥Þ¥ì

 

 

²¬ÅÄ²°¡Ö¤¨¤Ó¥Û¥Þ¥ì¡×¤ÎÌ¾¸Å²°Ì¾ÊªÀÖ¤«¤éÆéÌ£¡Ê250±ßÁêÅö¡Ë¡£

ÀÖ¤«¤é´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ø¿É¤µ¥ì¥Ù¥ë3ÈÖ¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀÖÌ£Á¹¤ÈÅâ¿É»Ò¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿ÈëÅÁ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤òºÆ¸½¡£

 

(12) ¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤¿¤¤¾Æ¤­

 

 

27ÁØ¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤¿¤¤¾Æ¤­¡Ê230±ßÁêÅö¡Ë¡£

¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²¹¤á¤ë¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

 

(13) Ä»Èé¤ß¤½¼Ñ

 

 

¹­Åç¸©¸â»Ô¤Îµï¼ò²°¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÉÊÎÁÍý¤ò´ÌµÍ¤Ë¡Ê330±ßÁêÅö¡Ë¡£

·Ü¤ÎÈé¤òÌ£Á¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤°ìÉÊ¡£

 

(14) ¤´ÅöÃÏ¥µ¥¤¥À¡¼

 

 

Æ»¤Î±Ø¤äÊª»ºÅ¸¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´ÅöÃÏÌ¾Êª¥µ¥¤¥À¡¼¡Ê280±ßÁêÅö¡Ë¡£

¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

(15) ¿®½£¤½¤Ð2¸Ä¥»¥Ã¥È

 

¿®½£¤½¤Ð¤Î2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê400±ßÁêÅö¡Ë¡£

Ç¯±Û¤·¤ä¿·Ç¯¤Î¿©Âî¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¡£

 

¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡§²¹Àô

 

 

ÃÝÎÓ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤ì¤ëÅ·Á³²¹Àô¡£

Àô¼Á¤Ï¡Ö´Þ¤è¤¦ÁÇ-¥Ê¥È¥ê¥¦¥à-±ö²½Êª¶¯±öÀô¡×¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÇ®¤ÎÅò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¿ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¸»Àô¡£

ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬¹â¤¯´¥ÁçÈ©¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë¼«²È¸»Àô¡Öº´ÁÒÀ÷°æÌî²¹Àô¡×¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 

¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡§Ä¶Æð¿å

 

¥·¥ã¥ï¡¼¤ä¿åÉ÷Ï¤¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¡¢Ãº»ÀÀô¤Ë¤Ï¡ÖÄ¶Æð¿å¡×¤ò»ÈÍÑ¡£

¹ÅÅÙ¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎË¢Î©¤Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢È±¤Î¤´¤ï¤Ä¤­¤ä¤­¤·¤ß¤ò·Ú¸º¡£

¤ªÈ©¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤¹¤Ù¤¹¤Ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¥Áç¤«¤é¼é¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 

¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡§±óÌî¼°¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó

 

 

¿©»ö½è¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢´ä¼ê¸©±óÌî»Ô¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ð¥±¥Ä¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

ÃÝÎÓ¤òÈ´¤±¤ëÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£

 

¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡§¥µ¥¦¥Ê

 

 

¡ÖÇúÉ÷¥ª¡¼¥È¥í¥¦¥ê¥å¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¥é¥ó¥×ÅÀÅô¤È¤È¤â¤ËÇ®É÷¤¬Á´¿È¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£

½÷À­¹â²¹¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢¤ä¤ä¤ª¤·¤È¤ä¤«¤Ê¡ÖÇ®É÷¥í¥¦¥ê¥å¡×¤ËÀßÄê¡£

¥µ¥¦¥Ê¤Î¸å¤Ï¡¢Ä¶Æð¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿åÉ÷Ï¤¤Ç½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 

 

ÃÝÎÓ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤Î³°µ¤Íá¤Ï¡¢É÷¤ËÍÉ¤ì¤ëÌÚ¡¹¤äÄ»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëìÔÂô¤Ê»þ´Ö¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤è¤â¤®Å¥±ö¥µ¥¦¥Ê¤ä¡¢´äÈ×Íá¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¥µ¥¦¥Ê¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥í¥¦¥ê¥å¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÀßÈ÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

 

¹ë²Ú¤ÊÊ¡ÂÞ¤È½¼¼Â¤Î²¹ÍáÀßÈ÷¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡×¡£

¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

 

³Úµ×²°¡Öº´ÁÒÅ·Á³²¹Àô À¡Î®¡Ø2026Ç¯Åß¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ù¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

