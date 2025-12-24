確かな技術力と実績を証明！QUICK E-Solutions「Microsoft AI Cloud Partner Program」全6分野認定

QUICK E-Solutionsが、マイクロソフトの提供する「Microsoft AI Cloud パートナー プログラム」において、ソリューションパートナーの全6分野で認定を取得。

高い技術力と豊富な実績を有する企業としての証明であり、「Microsoft Cloud」パートナーとしての地位を確立しました。

QUICK E-Solutions（以下、QES）が、マイクロソフトの定める「Microsoft AI Cloud パートナー プログラム」において、全6つのソリューション分野すべてで「ソリューションパートナー」の認定を取得。

この認定は、マイクロソフト技術における高い専門性と実績を持つ企業に与えられるもので、導入実績、スキル、カスタマーサクセスの総合的なスコアリングにより厳格に評価されます。

全分野を獲得したことで、QESは「Microsoft Cloudソリューション パートナー」となり、Microsoft Azure、Microsoft 365、AI、Power Platformなどのマイクロソフト技術全般に精通し、実行できる企業であることが証明されました。

ソリューションパートナー認定全6分野

今回QESが認定を取得したソリューション分野は以下の6つです。

「Business Applications」「Data & AI (Azure)」「Digital & App Innovation (Azure)」「Infrastructure (Azure)」「Modern Work」「Security」の全領域を網羅。

すべての分野で高い技術力と実績が認められ、「Microsoft Cloudソリューション パートナー」バッヂが付与されています。

QESのマイクロソフトビジネスと実績

QESは、NTドメインからActive Directoryへの移行支援やMicrosoft Identity Managerの導入など、オンプレミス環境での構築を起点にビジネスを展開。

Microsoft 365やAzureなどのクラウド技術の進化にあわせ、導入から運用まで幅広い支援を行ってきました。

Microsoft Japan Partner of the Year 2022では「Power Apps アワード」を初受賞し、翌2023年には「Intelligent Automation アワード」を受賞するなど、Business Applications分野の主要カテゴリを2年連続で受賞しています。

AI事業の展開と今後の展望

2023年には「ローコードアプリケーション開発」分野でSpecializationを獲得し、国内のローコード開発をリード。

対応技術領域を広げ、現在ではAzure AIを中核としたマルチエージェントの開発などAI事業も積極的に展開しています。

今後もお客様のオフィス内で利用されるマイクロソフト技術の支援を提供し、案件規模や業種業態を問わず、数多くのアプリケーション開発とデジタルトランスフォーメーション（DX）を手掛けていきます。

マイクロソフト技術全般への深い知見と実績を証明する全6分野での認定獲得。

QUICK E-Solutions「Microsoft AI Cloud Partner Program」ソリューションパートナー全6分野認定の紹介でした。

