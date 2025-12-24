¥Ç¥¸¥¿¥ë3Éôºî´°·ë¡ª¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¡ØTOKYO PRAYERS¡Ù
¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²ÎÍØ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡ØTOKYO PRAYERS¡Ù¤ò2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯6·î¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë3Éôºî¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÂè3ÃÆ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¡ØTOKYO PRAYERS¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å)
ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®
ÇÛ¿®URL¡§https://ultravybe.lnk.to/tokyoprayers
¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡£
Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î²¼¡¢Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÌë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼º¤ï¤ì¤¿»þ´Ö¤äÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯Æü¾ï¤Ø¤Îµ§¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡Öµá¤á¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤Æ¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ë¤ÏÃÙ¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Îµ²±¡£
Èá¤·¤ß¤â¸ÉÆÈ¤âÊñ¤ß¹þ¤à¡¢Åìµþ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢80s¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö¤Î¼Á´¶¤È90s J¥í¥Ã¥¯¤Î¾ð´¶¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£
¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤È¥³¡¼¥é¥¹¤¬ÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡È½ËÊ¡¤È¸ÉÆÈ¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤Þ¤¹¡£
°ìÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÊü¤¿¤ì¤ë¡¢frAgileÞÕ¿È¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¡£
¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë ¥³¥á¥ó¥È
¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤È¤¤¤¦³¹¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤òÀÅ¤«¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤òÂÔ¤Ä¿Í¡¢µ¢¤êÆ»¤òµÞ¤°¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Çµ§¤ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
frAgile-¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë- ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²ÎÍØ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
¡Ö°¥½¥¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤Î½ö¾ðÀ¤È80s¥µ¥¦¥ó¥É¤Îßê¤á¤¡¢90s J¥í¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î²»³Ú¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¼«¼ç¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²³èÆ°Ãæ¡£
²áµî¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÇÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤«¤Ä¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¡É¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬ÆÃÄ§¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¹â¤¤°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¶Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥â¥ó¥·¥íÄ³¥ÏÅì¥ØÈô¥ó¥À¡Ù¡Ø¶ä²ÏÌë¸÷¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯¥Ç¥¸¥¿¥ë3Éôºî¡¦Âè2ÃÆ¡ØRADIO¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤Ê¼ÂÀÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
2012Ç¯¡§Ãæ¹ñ¡¦À¾°Â¹ñºÝ²»³Úº×¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é½Ð±é¡£
2014Ç¯¡§¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¶ä²ÏÌë¸÷¡Ù¤¬iTunes¥í¥Ã¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì13°Ì¤òµÏ¿¡£
2017¡¦2018Ç¯¡§ÆóÅÙ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³¤³°¤Ç¤âÇ®¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¡£
2017Ç¯¡§³Ú¶Ê¡Ø¿¿Áê´ñëý¡Ù¤¬NHK¥ï¡¼¥ë¥É¡ÖJ-MELO¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦130¥«¹ñ¤ÇÊüÁ÷¡£
2017Ç¯¡§Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¡¦Æ»Èø½¨²ð»á¤È¤Î°Û¿§¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñ¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¸ø±é¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3Éôºî¤Î´°·ëÊÔ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡¢Åß¤ÎÌë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¡£
¥Õ¥é¥¸¡¼¥ë¡ØTOKYO PRAYERS¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
