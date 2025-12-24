ÀÐ¹õ¹À»á¤é¹ë²ÚÅÐÃÅ¡ªBizTech¡ÖAI Market Conference 2026¡×
BizTech¤Ï¡¢AI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁªÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖAI Market¡×¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAI Market Conference 2026¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¿½¹þ¿ô¤¬500Ì¾¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¼Â¹Ô¤äÎÌ»Òµ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤É¡¢AI³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÌÖÍå¤·¤¿Á´20¹Ö±é¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡£
BizTech¡ÖAI Market Conference 2026¡×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)
Âè°ìÉô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡§9:00¡Á16:30¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ë
ÂèÆóÉô¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡Ë¡§18:00¡Á20:30¡Ê²ñ¾ì¡§µþ¶¶¥¨¥É¥°¥é¥ó¡Ë
Äê°÷¡§Âè°ìÉô 3,000Ì¾¡¿ÂèÆóÉô 100Ì¾¡ÊÃêÁª¡Ë
¿½¹þÄùÀÚ¡§Âè°ìÉô 1·î27Æü(²Ð)12:00¡¿ÂèÆóÉô 1·î20Æü(²Ð)18:00
¾ÜºÙ¡¦¿½¹þURL¡§https://ai-market.jp/aimarket-conference-202601/
ºÇÅ¬¤ÊAI²ñ¼Ò¤äAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁªÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAI Market¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëBizTech¤¬¡¢AI¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò³«ºÅ¡£
Á°²ó2,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢º£²ó¤Ï2¥È¥é¥Ã¥¯³«ºÅ¤ÎÁ´20¹Ö±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óMeetup¡ÊAI¶È³¦Âç¸òÎ®²ñ¡Ë¤òÀß¤±¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼«Î§Åª¤Ê¶ÈÌ³¼Â¹Ô¡¢LLM¤Ë¤è¤ëÃÎ¼±³èÍÑ¡¢²èÁüÇ§¼±µ»½Ñ¤Î¸½¾ì¼ÂÁõ¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤É¡¢³ÈÄ¥¤òÂ³¤±¤ëAI¤Î²ÄÇ½À¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£
¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤Î³ÆÊ¬Ìî¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖAI¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤É¤¦Æ³Æþ¤·¡¢¤É¤¦À®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä¤È¸½¾ì¤ÎÁÐÊý¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿½¤·¹þ¤ß¼Ô¤Ë¤Ï¸åÆü¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆ°²èURL¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹ë²ÚÅÐÃÅ¼Ô¤È¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¾ÜºÙ
³Æ³¦¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë½¼¼Â¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡£
´ðÄ´¹Ö±é¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Æ¡¼¥Þ»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐ¹õ¹À»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú8:55¡Á9:00¡Û¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°
BizTech³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹²¼ ²Â¹¨
¡Ú9:00¡Á9:50¡Û´ðÄ´¹Ö±é¡ØAI¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÈÌ¤Íè¼Ò²ñ¡Ù
ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡ÊÂçºåÂç³Ø±ÉÍÀ¶µ¼ø¡Ë ÀÐ¹õ ¹À »á
¡Ú9:35¡Á10:15¡Û¡Ø¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿¤¬¸°¤È¤Ê¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ ¡Á°ÂÁ´¤ÊAI¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Î¼ÂÁ©¡Á¡Ù
¥¦¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯1st³ô¼°²ñ¼Ò dejiren³«È¯Éô ÉôÄ¹ ÂçÈ« ¹¬ÃË »á
¡Ú10:20¡Á11:00¡Û¡ØAI¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¼¡À¤ÂåCRM ¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò³×¿·¤¹¤ë¿·ÀïÎ¬¡Ù
ServiceNow Japan¹çÆ±²ñ¼Ò ¿¹ Ã£ºÈ »á¡¿TDC¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¿å¸ý ¿¿¸ã »á
¡Ú11:05¡Á11:45¡ÛTRACK A
¡Ø95¡ó¤¬À®²Ì¥¼¥í¤ÎÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ë»ö¶ÈÊÑ³×¤ËÆ»¶Ú¤ò¡£PL¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»º¤à¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥³¥¢¶ÈÌ³¼ÂÁõ»öÎã¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÌî ·Å »á
¡Ú11:05¡Á11:45¡ÛTRACK B
¡ØComing Soon¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥é¥Ü ¶â ²íÎè »á¡¿ËÜÅÄ Íª¿¿ »á
¡Ú11:50¡Á12:30¡ÛTRACK A
¡ØComing Soon¡Ù
Sansan³ô¼°²ñ¼Ò SMBÂè1±Ä¶ÈÉô ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼ ÅÏî´ ¶© »á
¡Ú11:50¡Á12:30¡ÛTRACK B
¡ØAI ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë:¡Ö¤ª»î¤·¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿ÀïÎ¬¡Ù
Uber Technologies Inc. Uber AI Solutions Japan Commercial Head Aya Zook »á
¡Ú12:35¡Á13:05¡ÛTRACK A
¡ØÎÌ»Ò¡¦AIÍ»¹ç·×»»¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¹ñºÝÉ¸½à²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Ù
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í »º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê ÎÌ»Ò¡¦AIÍ»¹çµ»½Ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ Éû¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ ËÙÉô ²í¹° »á
¡Ú12:35¡Á13:05¡ÛTRACK B
¡ØAI Ready¤Î¸°¤Ï¡È¥Ç¡¼¥¿¡É¤È¡È¿Í¡É¡Ù
Âè°ì¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò ¥·¥Ë¥¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È ÅçÅÄ ¹¸Ê¿ »á
¡Ú13:10¡Á13:40¡ÛTRACK A
¡ØÍ½»»É¬Ã£¤ËÆ³¤¯±Ä¶ÈAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÊÑ³×¤¹¤ëÁÈ¿¥³èÆ°¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒSapeet ¼èÄùÌò ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉôÄ¹ Èø·Á Í§Î¤·Ã »á
¡Ú13:10¡Á13:40¡ÛTRACK B
¡ØComing Soon¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒGalirage ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¿¹½Å ¿¿½ã »á
¡Ú13:45¡Á14:15¡ÛTRACK A
¡ØAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼ÂÎÏ¤ÏLLM¤Ç¤Ï¤Ê¤¯MCP¤Ç·è¤Þ¤ë¡Ù
Workato³ô¼°²ñ¼Ò ¥·¥Ë¥¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³Àî ÆØÌé »á
¡Ú13:45¡Á14:15¡ÛTRACK B
¡ØAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ¤Î¡ÖPoC»à¡×¤ò²óÈò¤¹¤ë¡£³«È¯¡ß¿Íºà°éÀ®¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¶¨Æ¯ÀïÎ¬¤È¤Ï¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×NeXt DXÁÈ¿¥³«È¯Div ¼èÄùÌò Ê¡Åç ¾»¸ã »á
¡Ú14:20¡Á14:50¡ÛTRACK A
¡ØÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑºÇÁ°Àþ¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¼Ìî Í´ÂÀ »á
¡Ú14:20¡Á14:50¡ÛTRACK B
¡Ø¸ÜµÒ¤â¸½¾ì¤â¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¡£AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Èkintone¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡ÈÆóÅÆ¤òÄÉ¤¦¡ÉQA¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò ¿À¸Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥é¥Ü Data Intelligence ¥Á¡¼¥à ¥×¥ê¥»¡¼¥ë¥¹ ²ÏÌî ´õË¾ »á
¡Ú14:55¡Á15:15¡ÛÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ØÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÈMicrosoft¤¬Ä©¤à¡¢À½Â¤¶È¤Î¼¡À¤Âå¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È-AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÊÑ¤¨¤ë¸½¾ì¤ÎÌ¤Íè¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º ¿áËÜ Íº°ì »á¡¿²ÍÃ« °¦ »á
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò ÅÚÅÄ ½ãÊ¿ »á
¡Ú15:20¡Á15:50¡ÛTRACK A
¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¿Ê²½¤¹¤ëRAG±¿ÍÑ¡Á¥í¡¼¥«¥ëLLM¡ßRAG¤Ë¤è¤ëµ»Ç½ÅÁ¾µ¡¦VoCÊ¬ÀÏÅù¤ÎÀ®¸ù»öÎã¡Á¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ù¥ë¥¯¥é¥Õ¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò Founder/CEO »°¹¥ Âç¸ç »á
¡Ú15:20¡Á15:50¡ÛTRACK B
¡ØVLM¤ä»öÁ°³Ø½¬ÉÔÍ×¤ÊÆÈ¼«AI¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î²èÁüÇ§¼±AI Platform¤Î³èÍÑ»öÎã¡Ù
Superb AI Japan¹çÆ±²ñ¼Ò Sales Director -Japan Æ£°æ °Ò »á
¡Ú15:55¡Á16:25¡ÛTRACK A
¡ØAIÀïÎ¬¤ÎÀß·×¼´ - ¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥¯¥é¥¦¥É¤ÎLLMÀïÎ¬¤È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×»×ÁÛ¡Ù
¥¢¥ê¥Ð¥Ð¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Æ£Àî Íµ°ì »á
¡Ú15:55¡Á16:25¡ÛTRACK B
¡ØAI³èÍÑ¤ÎÀ®ÈÝ¤ò·è¤á¤ë¡É¥Ç¡¼¥¿ÉÊ¼ÁÀïÎ¬¡É¡½ ¼¡À¤Âå¥¢¥Î¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÀºÅÙ¸þ¾å¤È¥³¥¹¥ÈºÇÅ¬²½¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒNextremer R&DÉôÄ¹ ´îÂ¿ ½ÓÇ· »á
¡Ú18:00¡Á¡ÛÂèÆóÉô
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óMeetup¡ÊAI¶È³¦Âç¸òÎ®²ñ¡Ë
AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼¡¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£
BizTech¡ÖAI Market Conference 2026¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
