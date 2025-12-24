石破茂前首相が、２３日放送のフジテレビ系特番「ホンネ喫茶＠永田町」（午後７時）に出演し、元ＮＨＫアナウンサーでタレントの神田愛花の直撃インタビューでまさかの本音を語った。

安藤優子さんに憧れ、ジャーナリト志望だという神田の熱が入ったのはラストの質問。「もし今後また石破さんに風が吹いたら、総理大臣をやりま…」と投げかけた。

神田が「『やります』か『やりません』しか答えがないんですよ」とたたみかけると、石破氏は「勝手に決めるな」「自分がやりたいんだーって、それだけでやられたら、国民の皆さんは迷惑この上ないのであってさ。ふさわしい自分であるかどうかという努力はしなきゃいかんでしょうよ」と話した。

「ふさわしい努力をし、国民の理解も得て、党内の理解も得たら」と食い下がる神田に石破氏は「ひっかけの質問しない」「くどい」とぶぜん。

それでも神田が最後に「男・石破茂、もう１回風が吹いたら総理大臣をやりま…」と問うと、石破氏は「しょうか」と笑み。「だからさ、ふさわしい自分でいるかどうかという問題だ」と語った。

神田はＳＮＳでは「石破さんにとって社会人の時以来の立ち呑（の）み屋さんで、ジャーナリスト神田愛花がインタビューさせて頂きました 日本酒を交わしながら１時間以上 私の拙い質問に、一つ一つ丁寧にお答え下さいました」と２ショットもアップ。

「石破さんって、テレビで拝見している印象より何十倍も、楽しく、穏やかで、優しい方でした」と明かし、「立ち飲み屋さんであえて座らせて頂きながら収録しているのは、こちらの演出です 石破さん、最後までお相手下さり、本当にありがとうございました」を感謝していた。