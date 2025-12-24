¶õµ¤¤ÈÅÅ¸»¤À¤±¤Ç²ÔÆ¯¡ª¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖPFASÄ¶¹âÂ®Ê¬²òµ»½Ñ¡×
¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢±ÕÂÎÃæ¤ËÍÏ²ò¤·¤¿Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Âçµ¤°µ¥×¥é¥º¥Þ¤òÍÑ¤¤¤ÆÄ¶¹âÂ®Ê¬²ò¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢»ö¶È²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õµ¤¤òÍøÍÑ¤·¤¿Äã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¾ÊÅÅÎÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢´Ä¶Ãæ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ëPFASÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë²è´üÅª¤Êµ»½Ñ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖPFASÄ¶¹âÂ®Ê¬²òµ»½Ñ¡×
³«È¯¸µ¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥ó ¥×¥é¥¹¥¿¥¹»ö¶ÈÉô
µ»½Ñ³µÍ×¡§Âçµ¤°µ¥×¥é¥º¥Þ¤òÍÑ¤¤¤¿Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤ÎÄ¶¹âÂ®Ê¬²ò
¼ç¤ÊÍÑÅÓ¡§PFASÊ¬²ò¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÁõÃÖ³«È¯
ÅÅ¸»»ÅÍÍ¡§²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ê100V¡Ë¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÇÆ°ºî²ÄÇ½
Äà»åÅùÁ¡°Ý¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥×¥é¥¹¥¿¥¹»ö¶ÈÉô¤¬¡¢´Ä¶²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëPFAS¤ÎÊ¬²òµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¡£
Íµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍÑÀ¤«¤éÉý¹¤¤»º¶È¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ä¶Ãæ¤Ç¤Î»ÄÎ±À¤ä·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¯¸Ç¤ÊÃºÁÇ-¥Õ¥ÃÁÇ·ë¹ç¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î½èÍýÊýË¡¤Ç¤ÏÌó1,100¡î°Ê¾å¤Î¹â²¹¾ÆµÑ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¬²ò¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤ÊÊª¼Á¤Ç¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¾ÆµÑÀßÈ÷¤ä¡¢ÇÑ´þÊª¤¬»ÄÎ±¤¹¤ëµÛÃå¡¦ËìÊ¬Î¥µ»½Ñ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¤ÏÆÈ¼«¤ÎÂçµ¤°µ¥×¥é¥º¥Þµ»½Ñ¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£
º£²ó³«È¯¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ï¡¢¶õµ¤¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¸À®¤·¤¿Âçµ¤°µ¥×¥é¥º¥Þ¤ò¡¢PFAS¤¬ÍÏ²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÍÏ±Õ¤Ë¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¬²ò¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
PFAS¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëPFOA¡Ê¥Ú¥ë¥Õ¥ë¥ª¥í¥ª¥¯¥¿¥ó»À¡Ë¤ò´Þ¤àÍÏ±Õ¤ËÂÐ¤·¡¢30Ê¬´Ö¤Î½èÍý¤ÇÇ»ÅÙ¤ò5,000¦Ìg/L¤«¤é39¦Ìg/L¤Ø¤ÈÄã¸º¤µ¤»¡¢99¡óÊ¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
ËÜµ»½Ñ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢½¾ÍèÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿¿¶õÀßÈ÷¤ä¥¢¥ë¥´¥ó¤Ê¤É¤Î´õ¥¬¥¹¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Âçµ¤°µ²¼¤Ç¶õµ¤¤òÆ°ºî¥¬¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉý¤ÊÄã¸º¤ò¼Â¸½¡£
½èÍýÊýË¡¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÁõÃÖ¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÌó135Wh¤ËÍÞÀ©¤·¡¢²ÈÄíÍÑ¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ê100V¡Ë¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤ÎÆ°ºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁõÃÖ¤Ï°ÜÆ°¤äÀßÃÖ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢±øÀ÷¿å¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÊ¬²ò½èÍý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
PFOAÇ»ÅÙÊÑ²½¥Ç¡¼¥¿¤È»ö¶ÈÅ¸³«
¥×¥é¥º¥Þ½èÍý¤Ë¤è¤ëPFOAÇ»ÅÙ¤Î·àÅª¤Ê¸º¾¯¤ò¼¨¤¹¥Ç¡¼¥¿¡£
Ãæ³°¥Æ¥¯¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤Ê¬²òÀÇ½¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢PFASÊ¬²ò¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂêÊ¬ÀÏ¡¢µ»½ÑÅ¬ÍÑÊýË¡¤ÎÎ©°Æ¡¢¼Â¸³¡¢Ê¬²òÁõÃÖ¤ÎÆÃÃíÀ½ºî¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò³«»Ï¡£
ËÜµ»½Ñ¤ÏÆÃµö½Ð´êÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÊ¬²òÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³«È¯¤Ë¤Ï»³¸ý¸©¤ÎÊä½õ¶â¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ä¤Þ¤°¤Á»º¶È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó²ÃÂ®²½Êä½õ¶â[¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È]¡×¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ëPFASÂÐºö¤Î¸¦µæ³«È¯¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¼Â¾Ú´ðÈ×µ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤³èÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¸úÎ¨Åª¤Ê½èÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤ÎPFASÊ¬²ò¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¥µ¥ó¥é¥¤¥ó¡ÖPFASÄ¶¹âÂ®Ê¬²òµ»½Ñ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
