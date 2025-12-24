ºÃÀÞ¾è¤ê±Û¤¨¡ÖÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤ò¡×5¶è¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄÌÚÎÃ¿¿¤Î»Ù¤¨¤Ë¡È²ÈÂ²¤È¥Á¡¼¥à¤Îå«¡É¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Û
¿·Ç¯ºÇ½é¤ÎÄº¾å·èÀï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡×¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢ºÇ½ª7¶è¤Ç°°²½À®¤ÈHonda¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°°²½À®¤¬5Ç¯¤Ö¤ê26²óÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ºÇÂ¿Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÇ¯¸µÆü¤ÎÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à°ìÊý¡¢8ÉÃº¹¤Ëµã¤¤¤¿2°Ì¤ÎHonda¡£5¶è¤Ç¶è´Ö2°Ì¤Ë32ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¶è´Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÄÌÚÎÃ¿¿¡Ê28¡¢Honda¡Ë¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Çº£ÅÙ¤³¤½ÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤à¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛºÃÀÞ¾è¤ê±Û¤¨¡ÖÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤ò¡×5¶è¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄÌÚÎÃ¿¿¤Î»Ù¤¨¤Ë¡È²ÈÂ²¤È¥Á¡¼¥à¤Îå«¡É¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Û
¡Ö¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£²¦ºÂÃ¥´Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤²¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤²¤Æ¡¢¸µÃ¶¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÀÄÌÚ¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÀ¤³¦¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£À¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÃË»Ò3000m¾ã³²ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜÀª¤Ç20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â2021Ç¯ÅìµþÂç²ñ¡¢2024Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¤È2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¡¢Ä¹µ÷Î¥¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ê23Ç¯¤ÎÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í8°Ì¡Ë¤Î¿å¸ýÆ·¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¡¢Ì¼¡¦²Ö¼î¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¡£½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÃæ·Þ¤¨¤¿º£Ç¯7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é²ÈÂ²¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ÎÊ¬±þ±ç¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¡¢½Ð¾ì»ñ³Ê¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¹ñÎ©¤ËÀÄÌÚ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¦¾å¿ÍÀ¸¤ÇÂç¤¤¤ºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÏ¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ß¤Þ¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
Âç¤¤ÊºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¥Á¡¼¥à¡É¤È¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬ÀÄÌÚ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¶¥µ»¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«°ì¤Ä¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³°¤»¤Ê¤¤Âç²ñ¡£µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë¡Ê²ÈÂ²¤È¡Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¼è¤ì¤¿¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¿È¶á¤Ç¸«¼é¤ëºÊ¤â¡¢¡ÈÌ¼¥Ñ¥ï¡¼¡É¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢Ì¼¥Ñ¥ï¡¼¤¹¤´¤¤¤Ê¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
2Ç¯Ï¢Â³2°Ì¤Ëµã¤¤¤¿Honda¤¬¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤ÇÈá´ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ì¼¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£²Ö¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
