ロッテの益田直也投手が24日、ZOZOマリンスタジアムで契約更改交渉に臨み、8000万円減の年俸1億2000万円（金額は推定）でサインした。

益田は14年目の今季を通算250セーブまで、あと7で迎えたが、キャリア最少の22試合登板に終わり、1勝4敗5セーブ、防御率4・35という不本意な成績に終わり、記録到達はならなかった。

右腕は「こんなにもうまくいかないのは初めてだった。本当にチームには申し訳ないなと思います」と振り返り、「必ずこういう経験を野球選手ならしている。それが若い時に来てる選手もいれば、年をとってからしてる選手もいますし、どんなスーパースターでも通ってきてたと思うので、このまま終わるのか、もう1回頑張っていい成績を残せるか。本当にいい経験と思って、ここからまたもう1回一から頑張って良い成績を残せるようにしていきたい」と前を向いた。

今オフは10年ぶりに秋季キャンプに参加、今月もハワイで10日間の自主トレを行うなど休みなく体を動かし続けている。また、「人生で初めて」器具を使ったウエートトレーニングにも取り組んでいる。「ダメな時は何か変えないといけないと思っているので。それが今年ちょうどいいタイミングだと思うので、1回やってみてっていう感じ」と説明。15年目となる来季に向け「個人の成績よりリーグ優勝が大事」と強調し、250セーブについては「ここまできたからには達成させたい数字ではありますし、これで終わらず、もっともっと登板数だったりセーブもそうですし、ホールドも伸ばしていけるように頑張っていきたいと思っている。通過点と思って頑張っていきたい」と力を込めた。