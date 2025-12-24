ÂÀÅÄ¸÷¡Ö¤¢¤ìºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡×ºÇ½ª·èÀïÆ¨¤·¤¿M¡Ý1¼ÂÎÏ¥³¥ó¥Ó¡Ö²¶¡¢¤¤¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬23Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÐÍËJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê60¡Ë¤È¤È¤â¤ËÀ¸½Ð±é¡£Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ç4°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¤Ï1ÅÀº¹¤ÇºÇ½ª·èÀï¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë3°Ì°Ê¾å¤òÆ¨¤·¤¿¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤ìºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡£¤¢¤ì¤Ï²¶¡¢¤¤¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÅÄÃæ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Ï5ÈÖ¼êÅÐ¾ì¡£¤Ä¤«¤ß¤Ç¡¢ÀîËÌÌÐÀ¡¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖÂ¥³¥¤²¤ó¤¶µ¼¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£ÁêÊý¤Î¥¬¥¯¤¬¹²¤Æ¤Æ¡Ö¥Ð¥«¤¬¡£THE W¤Î»þ¤Î¸åÆ£¡Êµ±´ð¡Ë¤µ¤ó¤Î¸À¤¤´Ö°ã¤¨¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¸åÆ£¤ÏºòÇ¯¤Î¡ÖTHE W¡×¤Ç½÷À¥³¥ó¥Ó¡¢Â¹ø¤²¤ó¤¶µ¼¼¤ò¡ÖÂ¥³¥¡Ä¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ä¥«¥ßÉôÊ¬¤ò¼ê¸ü¤¯¤·¤¿·ë²Ì844ÅÀ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë845ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ëº¹¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿³ºº°÷¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï95ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Í¥¿»þ´Ö¤¬¿Í¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥ó¤È¤¤¤±¤ÐÅÀ¿ô¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¹ÖÉ¾¡£·ë²Ì¡¢Ì¡ºÍ¤Î¼Ü¤¬¤â¤¦¾¯¤·Ã»¤±¤ì¤Ð²ÃÅÀ¤¬Ë¾¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ï¤¿¤¯¤í¤¦¤¬¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤òÀ©¤·¡¢Âè21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤Ç1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡þ¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¡¥¬¥¯¤Ï1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë12·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£ÀîËÌÌÐÀ¡¡Ê¤«¤ï¤¤¿¡¦¤·¤²¤È¡Ë¤Ï1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë5·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÀÄ³ØÂç¡¢·ÄÂç»þÂå¤Î11Ç¯·ëÀ®¡£M¡Ý1¤Ë¤Ï21Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¿ÍÎÏ¼Ë½êÂ°¡£