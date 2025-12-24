暖かいクリスマスから一転…警報級の大雪か　仕事納め２６日〜２７日にかけて大阪・神戸で初雪観測の可能性！？

近畿地方は２４日、２５日と広く天気が崩れ、雨となる見込みです。日中の最高気温はこの時期としては高めで、暖かい雨のクリスマスとなる予想です。一転、２６日の仕事納めは強い寒気が流れ込み、雪が降り、厳しい寒さとなる見込みです。体調管理に注意が必要です。



▼



暖かい雨のクリスマス…デートでは防寒対策を



近畿地方は低気圧や前線の影響で、クリスマスイブの２４日（水）は広い範囲で雨が降っています。クリスマスの２５日（木）にかけて雨が降ったり止んだりの天気で、雷を伴うところがある見込みです。クリスマスのイルミネーションなどの外出は傘が手放せない天気となりそうです。ただ雨の割には気温が高めで、大阪の日中の最高気温は２４日（水）が１５度、２５日（木）１４度の見込みです。





▼和歌山では突風・落雷に注意和歌山県では、２４日夜遅くから２５日明け方にかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雨雲が発達する予想です。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意が必要です。初雪観測！？仕事納め２６日〜真冬の寒さに一方２６日の仕事納めの日から２７日にかけて上空に強い寒気が流れ込み、近畿北部を中心に雪が降り、山地だけではなく平野部でも雪が降る見込みです。中部や南部でも雪の舞う時間があり、まだ雪が観測されていない大阪や神戸でも、初雪の可能性があります。兵庫・京都府北部で警報級の大雪か特に２６日は兵庫県や京都府北部では警報級の大雪となるおそれがあり、日本海側を中心に風が強まり、波浪警報が発表される可能性が高くなっています。２６日（金）、２７日（土）にかけて急激に寒くなり、真冬の寒さとなる見込みで、体調管理に注意が必要です。【２６日最低気温】大阪 ３度兵庫 ３度京都 ２度奈良 ２度和歌山 ３度滋賀 ２度