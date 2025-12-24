¡Ö»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡×ÎòÂå¼õ¾ÞºîÉÊ °ìÍ÷¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·ÈÇ¡Û
¡¡½îÌ±Åª¤Ê´¶³Ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖÌÌÇò¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¡¢´¶¾ðË¤«¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤Â³¤±¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÊ¸¹ë¡¦»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¤¹¤°¤ì¤¿Êª¸ìÀ¤òÍ¤¹¤ë¾®Àâ¡¦Ê¸·Ý½ñ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡×¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âç½°¸ä³Ú¾®Àâ¤Î·æºî¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÎòÂå¤Î¼õ¾Þºî¤ò°ìµó¤´¾Ò²ð¡ªÁ´38²ó¤Î³«ºÅ¤ò·Ð¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢²½¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¤«¤é¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÍÌ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¡£°ìÅÙÆÉ¤á¤Ð»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÊ¸·Ý¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢£Âè38²ó¡¡½÷¤Î¹ñ²ñ
½÷¤Î¹ñ²ñ
Áªµó¤Ë¼å¤¤À¯¼£²È¤Ï¡¢
Ã¯¤«¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¼¡¼¡£
¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
¹ñ²ñ¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡È¤ª¾î¡É¤¬°ä½ñ¤ò»Ä¤·¼«»¦¤·¤¿¡£
Å¨ÂÐ¤¹¤ëÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Î¡ÈÊ°³´¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¤Ï»à¤Î¿¿Áê¤òÃµ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
µÄ°÷¡¦Èë½ñ¡¦µ¼Ô¤Î³Ð¸ç¤Ë¿´¿Ì¤¨¤ë¡¢À¯¼£✕ÂçµÕÅ¾¥ß¥¹¥Æ¥ê¡ª
ÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Î¹â·î³¾¤ÏµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
Å¨ÂÐ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤ëË¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶¦Æ®´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿Í¿ÅÞµÄ°÷¡¦Ä«¾ÂÐÒ»Ò¤¬¼«»¦¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇÉÈ¶¤Î¥È¥Ã¥×¤âÀâÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡Ë¡°Æ¤òÄÌ¤¹¤Ä¤â¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
»à¤ÎÁ°Æü¤ÎÄ«¾Â¤Ø¤Î¼¸ÀÕ¤¬Èà½÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼Õºá¤È¹ñÂÐÉû°Ñ°÷Ä¹¤Î¼Ç¤¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤¬¡¢Ä¹Ç¯¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¹â·î¤Ë¤ÏÄ«¾Â¤Î»à¤¬¤É¤¦¤â²ò¤»¤Ê¤¤¡£
Ä«¾Â¤Îº§Ìó¼Ô¤ÇÀ¯³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡¦»°¹¥¸²ÂÀÏº¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢¶¦¤Ë»à¤Î¿¿Áê¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë
¢£Âè37²ó¡¡ÃÏÍë¥°¥ê¥³
ÃÏÍë¥°¥ê¥³
¥ß¥¹¥Æ¥ê³¦¤Î´ú¼ê¤¬»Å³Ý¤±¤ëËÜ³ÊÆ¬Ç¾¥Ð¥È¥ë¾®Àâ¡ª
¼Í¼éÌð¿¿ÅÆ(¤¤¤â¤ê¤ä¡¦¤Þ¤È)¡£½÷»Ò¹âÀ¸¡£¾¡Éé»ö¤Ë¡¢¤ä¤¿¤é¤È¶¯¤¤¡£
Ê¿²º¤òË¾¤àÈà½÷¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¥²¡¼¥à¤Î¿ô¡¹¡£æ«¤Î°ÌÃÖ¤òÆÉ¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿¤ê(¡ÖÃÏÍë¥°¥ê¥³¡×)¡¢É´¿Í°ì¼ó¤Î³¨»¥¤òÍÑ¤¤¤¿¿À·Ð¿ê¼å¤ËÄ©¤ó¤À¤ê(¡ÖË·¼ç¿ê¼å¡×)¡£¼¡¡¹¤È¶¯¼Ô¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¿¿ÅÆ¤Î¡¢¾¡Éé¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¥ß¥¹¥Æ¥ê³¦¤Î´ú¼ê¤¬»Å³Ý¤±¤ëËÜ³ÊÆ¬Ç¾¥Ð¥È¥ë¾®Àâ¡¢Á´£µÊÓ¡£
¢£Âè36²ó¡¡ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á
ÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á
Àã¤ÎÌë¡¢ÌÚÈÔÄ®¤Î¼Çµï¾®²°¤ÎÎ¢¤Ç¡¢µÆÇ·½õ¤Ê¤ë¼ã½°¤¬²Ì¤¿¤·¤¿¸«»ö¤ÊµØÆ¤¡£ÇòÁõÂ«¤ò·ì¤ËÀ÷¤á¤Æ·Ç¤²¤¿¤Î¤ÏºîÊ¼±Ò¤Î¼óµé¡£¤½¤ÎÆóÇ¯¸å¡£»ö·ï¤ÎÌÜ·â¼Ô¤òË¬¤Í¤ëÉð»Î¤¬¸½¤ì¤¿¡£¸µÖó´Ö¡¢Î©»Õ¡¢°áÁõÉô²°¤Î½÷·Á¡Ä¡Ä¡£Èà¤é¤Ï³§¡¢À¤¤ÎÃæ¤Çµï¾ì½ê¤ò¼º¤¤¡¢°½ê¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¼Ô¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊµØÆ¤¡×¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤¢¤ÎÌë¤Î¡Ò¿¿¼Â¡Ó¤È¤Ï¡£¿Í¤Î¾ð¤±¤È¶Ã¤¤Î»Å³Ý¤±¤¬¡¢À¶¡¹¤·¤¤´¶Æ°¤ò¸Æ¤ÖÄ¾ÌÚ¾Þ¡¦»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡£¡Ê²òÀâ¡¦ÃæÅç¤«¤º¤¡Ë
¢£Âè35²ó¡¡Âã²È¤Î·»Äï
Âã²È¤Î·»Äï
Âè165²óÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢Âè34²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¸õÊä¡Ø¹âÀ¥¾±º¸±ÒÌç¸æÎ±½ñ¡Ù¤Îº½¸¶¹ÀÂÀÏ¯¤¬ÉÁ¤¯¡¢
´Ùã×¤¢¤ê¡¢Íð¿Ï¤¢¤ê¡¢ÀÄ½Õ¤¢¤ê¤ÎÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë»þÂå¾®Àâ¡£
Æ»¤Ï°ã¤¨¤É¡¢»×¤¤¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£
À¯Áè¤ÎÍò¤ÎÃæ¡¢»°·»Äï¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¹âÀ¥¾±º¸±ÒÌç¸æÎ±½ñ¡Ù¤ÎÂÙÁ³¤¿¤ë´¶Æ°¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£ÅÙ¤Ï17ºÐ¤ÎÉð»Î¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
¿À»³ÈÍ¤ÇÂå¡¹É®Æ¬²ÈÏ·¤ÎÂã²È¡£»°ÃË¤Î¿·»°Ïº¤Ï¡¢·»¤¿¤Á¤È¤ÏÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¡¢
Æ»¾ìÃç´Ö¤Î·½Â¢¤È²º¤ä¤«¤ÊÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¡¢
ÂçÌÜÉÕ¤òÌ³¤á¤ë¹õÂô²È¤ËÌ»Æþ¤ê¤·¡¢À¯Ì³¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢
Âã²È¤ÎÌ¤Íè¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÅ¿Ëö¤Ë¡¢»°·»Äï¤ÏËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÎáÏÂ¤Î»þÂå¾®Àâ¤Î¿·Ä¬Î®¡Ö¿À»³ÈÍ¥·¥ê¡¼¥º¡×ÂèÆóÃÆ¡ª
¡Á¡Ö¿À»³ÈÍ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤Ï¡Á
²Í¶õ¤ÎÈÍ¡Ö¿À»³ÈÍ¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿º½¸¶¹ÀÂÀÏ¯¤Î»þÂå¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¼ç¿Í¸ø¤âÇ¯Âå¤â°ã¤¦¤Î¤ÇÂ³¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Åý°ì¤µ¤ì¤¿
À¤³¦´Ñ¤ÇÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¡£
¢£Âè34²ó¡¡¥Æ¥¹¥«¥È¥ê¥Ý¥«
¥Æ¥¹¥«¥È¥ê¥Ý¥«
Âè165²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þ¡ª
¿´Â¡¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¡¢º²¤´¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ëµæ¶Ë¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥Î¥Ù¥ë¡ª
¥á¥¥·¥³¤ÇËãÌôÌ©ÇäÁÈ¿¥¤Î¹³Áè¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤òµí¼ª¤ë¥«¥µ¥½¥é»Í·»Äï¤Î¤¦¤Á»°¿Í¤Ï»¦¤µ¤ì¤¿¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿»°ÃË¤Î¥Ð¥ë¥ß¥í¤Ï¡¢ÄÉ¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ³¤¤òÅÏ¤ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ËÀøÉú¡¢¤½¤ÎÃÏ¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤ÇËãÌô¤Ë¤è¤ê¿È¤ò»ý¤ÁÊø¤·¤¿ÆüËÜ¿Í°å»Õ¡¦Ëö±Ê¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥Ð¥ë¥ß¥í¤ÈËö±Ê¤ÏÆüËÜ¤ËÅÏ¤ê¡¢Àîºê¤Ç¤Ê¤é¤º¼Ô¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¡Ö¿´Â¡Ì©Çä¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£°ìÊý¡¢ËãÌôÁÈ¿¥¤«¤éÆ¨¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥¥·¥³¿Í¤ÎÊì¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯Ç¯¥³¥·¥â¤Ï¸øÅª¤Ê¶µ°é¤ò¤Û¤È¤ó¤É¼õ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°é¤Á¡¢½ÅÂç»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¾¯Ç¯±¡¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¥¢¥¹¥Æ¥«¤Î¿À¡¹¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ë¥ß¥í¤È¥³¥·¥â¤Ïî°íð¤¹¤ë¡£
¢£Âè33²ó¡¡¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼
»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡õJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ¡ª
»Ò¤Ï¡¢¿Æ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£´ñÀ×¤Î¾¡Íø¤Ï³ð¤¦¤Î¤«¡£
ÇÏ¼ç¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î20Ç¯¤òÉÁ¤¯°µ´¬¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª
¤ªÁ°¤Ë°ì¤Ä¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¡£ÀäÂÐ¤Ë²¶¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Ê¡½¡½¡£Éã¤òË´¤¯¤·¡¢¶õµõ¤Ê¿´¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿ÀÇÍý»Î¤Î·ª¿Ü±É¼£¤Ï¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤ÇÅö¤Æ¤¿ÇÏ·ô¤ò±ï¤Ë¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¡¦»³²¦¹ÌÂ¤¤ÎÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£¶¥ÇÏ¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢¡Ò¥í¥¤¥ä¥ë¡Ó¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿ÇÏ¤Î¾¡Íø¤òµá¤á¤ë»³²¦¤È¶¦¤ËÍÇÏµÇ°¤òÌÜ»Ø¤·¡Ä¡Ä¡£ÇÏ¼ç¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î20Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¯°µ´¬¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¹ÊÔ¡ª¡Ê²òÀâ¡¦º£ÌîÉÒ¡Ë
¢£Âè32²ó¡¡Ê¿¾ì¤Î·î
Ê¿¾ì¤Î·î
¿ÜÆ£¤¬»à¤ó¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Ãæ³Ø¹»¤ÈÆ±Áë¤Î°ÂÀ¾¤«¤é¤À¡£¿ÜÆ£¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤À¤Ã¤¿¥¦¥ß¤Á¤ã¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ÀÄÅÖ¤ÏÎ¥º§¤·¤ÆÌá¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¡¢ºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¸¡ºº¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ÎÇäÅ¹¤ËÈà½÷¤Ï¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¡¢¡ÖÂÀ¤¤¡×´¶¤¸¤Î¤¹¤ë½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¡£50Ç¯À¸¤¡¢Æó¿Í¤ÏºÆ²ñ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¸ß¤¤¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Âè32²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÂç¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦¾®Àâ¡£
¢£Âè31²ó¡¡¥²¡¼¥à¤Î²¦¹ñ
¥²¡¼¥à¤Î²¦¹ñ¡¡¾å
¥µ¥í¥È¡¦¥µ¥ë¡½¡½¸å¤Ë¥Ý¥ë¡¦¥Ý¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¯¥á¡¼¥ë¡¦¥ë¡¼¥¸¥å¼ó³¡¤Î±£¤·»Ò¡¢¥½¥ê¥ä¡£ÉÏÂ¼¥í¥Ù¡¼¥Ö¥ì¥½¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Å·Éê¤Î¡Ö¼±¡Ê¥ô¥£¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ë¡×¤ò»ý¤Ä¿ÀÆ¸¤Î¥à¥¤¥¿¥Ã¥¯¡£±¿Ì¿¤È¶öÁ³¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢·³·¤¤ÈË¤À¼¤Ë¿Ì¤¨¤ë1975Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥Ð¥¿¥ó¥Ð¥ó¤Çî°íð¤·¤¿¡£ÈëÌ©·Ù»¡¡¢¶²ÉÝÀ¯¼£¡¢¥Æ¥í¡¢¶¯À©Ï«Æ¯¡¢µÔ»¦¡½¡½É´Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÀ¸Ì¿¤òÃ¥¤¤µî¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÉÔ¾òÍý¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¾¯½÷¤È¾¯Ç¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é½Í¡¹¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¢£Âè30²ó¡¡ÌÀ¤ë¤¤Ìë¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ
ÌÀ¤ë¤¤Ìë¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ
ÉÙ»³¤Ï¡¢¤¢¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Âç³Ø¤òµÙ³Ø¤·¡¢¼Â²È¤òÎ¥¤ì¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¼«Î©¤ò»Ï¤á¤¿¡£¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤³ëÆ£¡¢²²ÉÂ¤Ê¼«Ê¬¡Ä¡Ä¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Þ¤Þ¡£¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢¥Á¥ã¥é¤¤¸«³Ý¤±¤Ë¤è¤é¤º¥Ð¥¤¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¼¯Âô¤ä¡¢Æ±¤¸¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥ê¥¹¥Ê¡¼¤é¤·¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¤Îº´¸ÅÅÄ¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¨¡¨¡¡Ø¤·¤ã¤Ù¤ì¤É¤â ¤·¤ã¤Ù¤ì¤É¤â¡Ù¡Ø²«¿§¤¤ÌÜ¤Îµû¡Ù¡Ø°ì½Ö¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¤â¤ÄÃø¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢ÀÄ½Õ¾®Àâ¤Î·æºî! Âè30²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡¢ÂÔË¾¤ÎÊ¸¸Ë²½¡ª
¡Ê²òÀâ¡¦Ä«°æ¥ê¥ç¥¦¡Ë
¢£Âè29²ó¡¡¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢
¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢
ÂÀÊ¿ÍÎ¤òË¾¤àÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤Î¹ÁÄ®¡¦É¡ºêÄ®¡£ÀèÁÄÂå¡¹¤«¤é¤Î½»¿Í¤È¿·¤¿¤ÊÆþµï¼Ô¤¬º®ºß¤¹¤ë¤½¤ÎÄ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿µ×Èþ¹á¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ«·Ý²È¤Î¤¹¤ß¤ì¤Ï¡¢µ×Èþ¹á¤ò¹¹ðÅã¤Ë¼Ö°Ø»ÒÍøÍÑ¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£½Ð¤À¤·¤Ï¾å¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë±½¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÎ®¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤»Ï¤á¡½¡£¶ÛÇ÷¤Î¿´Íý¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¢£Âè28²ó¡¡¥Ê¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥Á¤Î½÷»Ò²ñ
¥Ê¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥Á¤Î½÷»Ò²ñ
¡Ö¿´¤¬¤¨¤°¤é¤ì¤¹¤®¤Æ¤Ä¤é¤¤¡×
ÂèÆó½½È¬²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡õÂè»°²ó¹â¹»À¸Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
Í§¾ð¤È¤Ï²¿¤«¤òÉÁ¤¤¤¿ÌäÂêºî¡£
¾¦¼Ò¤ÇÆ¯¤¯»ÖÂ¼±ÉÍø»Ò¤Ï°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¼çÉØ¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î´ÝÈøæÆ»Ò¤È½Ð²ñ¤¤°Õµ¤Åê¹ç¡£
¤À¤¬Â¾¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤Èà½÷¤ò¤ä¤¬¤ÆæÆ»Ò¤ÏµñÈÝ¡£
¼¹Ãå¤¹¤ë±ÉÍø»Ò¤ÏÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤¿Æ±Î½¤ÎÃË¤È¿²¤¿¤³¤È¤¬º§Ìó¼Ô¤ÎÇÉ¸¯½÷»Ò¡¦¹â¿ù¿¿¿¥¤Ë¤Ð¤ì¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌóÂ«¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¡¢æÆ»Ò¤â¼Â²È¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¡½¡½¡£
¡ÖËÜºî¡Ø¥Ê¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥Á¤Î½÷»Ò²ñ¡Ù¤Ï¡¢Í®ÌÚËã»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¼çÂê¤Î°ì¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÍ®ÌÚ¤µ¤ó¤¬Å¸³«¤¹¤ëÊ¸³Ø¤Ø¤Î·ëÀáÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡×¡Ê½Å¾¾À¶¡Ö²òÀâ¡×¤è¤ê¡Ë
¢£Âè27²ó¡¡Ëþ´ê
Ëþ´ê
»à¤Ë¤¿¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢¿ïÊ¬É¾È½¤é¤·¤¤¤Î¤è¡£
Ëá¤«¤ì¤¿Ê¸ÂÎ¤Èºã¤¨¤ï¤¿¤ëµ»¹ª¡£¤³¤ÎÃ»ÊÓ½¸¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä´°àú¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡½¡½¡£¶Ã°Û¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼3´§¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿Ì¾ºî¡£
¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¿Í¤ò»¦¤á¤¿½÷¤Ï¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢ÀÅ¤«¤Ë·º¤ËÉþ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£Á¯¤ä¤«¤ÊËëÀÚ¤ì¤Ë¿¿¤ÎÆ°µ¡¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÉ½Âêºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îø¿Í¤È¤ÎÉü±ï¤òË¾¤à¼ç¿Í¸ø¤¬Ë¬¤ì¤ë¡Ö»à¿Í½É¡×¡¢Èþ¤·¤Ãæ³ØÀ¸»ÐËå¤Ë¤è¤ë´±Ç½¤ÈÀïØË¤Î¡ÖÄÓÜØ¡×¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤¬ºÇ°¤Î¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÂ©µÍ¤Þ¤ë·æºî¡ÖËüÅô¡×Â¾¡¢¡ÖÌë·Ù¡×¡Ö´Ø¼é¡×¤ÎÁ´Ï»ÊÓ¤ò¼ýÏ¿¡£»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î»°´§¤òÃ£À®¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ã»ÊÓ½¸¤Î¶â»úÅã¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¡£
¢£Âè26²ó¡¡»ÄãÒ
»ÄãÒ
¡½¤³¤ÎÊª²»¤Ï¡¢²¿¤«²Ä²ø(¤ª¤«)¤·¤¤¡£
²¿¤«¤¬¾ö¤ò»¤¤ë²»¡¢¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤ÀÖ¤óË·¤Îµã¤À¼¡£Å¾µïÀè¤Çµ¯¤¤ë²ø°Û¤ËÀø¤à°ø±ï¤È¤Ï¡½¡½»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¡¢ÀïØË¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¡£
¤³¤Î²È¤Ï¡¢¤É¤³¤«²Ä²ø(¤ª¤«)¤·¤¤¡£Å¾µï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉô²°¤Ç¡¢²¿¤«¤¬¾ö¤ò»¤¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ÇØ¸å¤Ë¤Ïµ¤ÇÛ¤¬¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¤¬µïÃå¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çµ¯¤¤ë²ø°Û¸½¾Ý¤òÄ´¤Ù¤ë¤¦¤Á¡¢¤¢¤ë°ø±ï¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤à¤«¤¨¤¿ºÇ´ü¤È¤Ï¡£±å¤ß¤òÈ¼¤¦»à¤Ï¡ÖãÒ(¤±¤¬)¤ì¡×¤È¤Ê¤ê¡¢´¶À÷¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¨¡¨¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¡¢ÀïØË¤Î·æºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥Û¥é¡¼Ä¹ÊÔ!
¢£Âè25²ó¡¡³Ú±à¤Î¥«¥ó¥ô¥¡¥¹
³Ú±à¤Î¥«¥ó¥ô¥¡¥¹
¤È¤¦¤È¤¦¡¢¤ß¤Ä¤±¤¿¤ï¤Í¡£
¥ë¥½¡¼¤ÎÌ¾²è¤Ë¹ó»÷¤·¤¿°ìËç¤Î³¨¡£¤½¤³¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤ÎµæÌÀ¤Ë¡¢Æó¿Í¤ÎÃË½÷¤¬Ä©¤à¡£¶½Ê³¤È´¶Æ°¤Î·æºî¥¢¡¼¥È¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Î¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¤¢¤ëÆü¥¹¥¤¥¹¤ÎÂçÅ¡Âð¤Ë¾·¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ïµð¾¢¥ë¥½¡¼¤ÎÌ¾ºî¡ÖÌ´¡×¤Ë¹ó»÷¤·¤¿³¨¡£»ý¤Á¼ç¤ÏÀµ¤·¤¯¿¿´æÈ½Äê¤·¤¿¼Ô¤Ë¤³¤Î³¨¤ò¾ù¤ë¤È¹ð¤²¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ëÆæ¤Î¸Å½ñ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ë¡£¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï7Æü´Ö¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÆüËÜ¿Í¸¦µæ¼Ô¡¦ÁáÀî¿¥³¨¡£¥ë¥½¡¼¤È¥Ô¥«¥½¡¢Æó¿Í¤ÎÅ·ºÍ¤¬¥«¥ó¥ô¥¡¥¹¤ËäÆ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè24²ó¡¡¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¶õ¤ò¸«¤¿
¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¶õ¤ò¸«¤¿
¹â¹»°ìÇ¯¤ÎÀÆÆ£¤¯¤ó¤Ï¡¢Ç¯¾å¤Î¼çÉØ¤È½µ¤Ë²¿ÅÙ¤«¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Èà½÷¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÀÍß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£¸È¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤»¤Þ¤é¤ì¤ë½÷À¡£¤Ü¤±¤¿ÁÄÊì¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¹â¹»À¸¡£½õ»º±¡¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÄË¤ß¤È´î¤Ó¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿Ï¢ºîÄ¹ÊÔ¡£R-18Ê¸³Ø¾ÞÂç¾Þ¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾ÞW¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè23²ó¡¡¸å²ù¤È¿¿¼Â¤Î¿§
¸å²ù¤È¿¿¼Â¤Î¿§
¡È°¡É¤òÈë¤á¤¿½÷¤Ï¶î½ü¤¹¤ë¡½¡½¡£¼ã¤¤½÷À¤ò»¦¤·¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡Ö»Ø½¯½¸²È¡×¤¬¼Ò²ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¥¨¡¼¥¹À¾Ûêµ±»Ê¤Ï¡¢ÁÜºº¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê°ìÀþ¤ò±Û¤¨¡¢µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ïæ«¤Ê¤Î¤«¡©
ÃË¤¿¤Á¤Î¼»ÅÊ¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¤¬¡¢»¦¿Íµ´¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¡£Ä©È¯¤¹¤ëÈÈ¿Í¤È·º»ö¤Î¼¹Ç°¡£ßõÎõ¤Ê¹¶ËÉ¤Ï¶ÃØ³¤Î·ëËö¤Ø¡£Âè23²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè23²ó¡¡¸÷ÇÞ¤Î²Ö
¸÷ÇÞ¤Î²Ö
°ìÉ¤¤ÎÇò¤¤Ä³¤¬¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢¸÷¤È±Æ¤ËËþ¤Á¤¿¿Í´Ö¤ÎÀ¤³¦¡½¡½¡£Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¤È¤Ò¤Ã¤½¤êÊë¤é¤¹ÃË¤Î¡¢±ó¤¤²Æ¤ÎÈëÌ©¡£ÍÄ¤¤·»Äï¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê¼ê¤ÇÈÈ¤·¤¿°ÇÌë¤Îºá¡£¿´ÄÌ¤ï¤»¤¿¾¯½÷¤Î¤¿¤á¡¢¾¯Ç¯¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿Ã¸¤¤ÌóÂ«¡Ä¡Ä¡£¿´¤Î±ü¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤¿¡¢Îä¤¿¤¤°¥¤·¤ß¤ÎÉ÷·Ê¤ò¡¢¤ä¤¬¤ÆÃÈ¤«¤Ê¸÷¤¬Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬·Ò¤¬¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Ñ³¤¯¤âÈþ¤·¤¤À¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿Á´£¶¾Ï¤ÎÏ¢ºî·²Áü·à¡£Âè23²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè22²ó¡¡¤³¤Î¶»¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ëÌð¤òÈ´¤±
¤³¤Î¶»¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆÍ¤»É¤µ¤ëÌð¤òÈ´¤±¡¡¾å
¿ô¡¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥×¤òÊª¤·¤Æ¤¤¿ÉÒÏÓÊÔ½¸Ä¹¡¢¥«¥ï¥Ð¥¿¡£ÂçÊªÀ¯¼£²ÈN¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÄÉ¤¦Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿´ñÌ¯¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤Î½÷¡£Èà½÷¤òÊú¤¤¤¿Æü¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÏËÜÍè¤Îµ°Æ»¤ò³°¤ì¤ÆÅ¾¤¬¤ê½Ð¤¹¡£ÉÔÅ¨¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¶¯°ú¤µ¤ÈÅâÆÍ¤µ¤ÇÊª¸ì¤Ëº¹¤·¶´¤Þ¤ì¤ë¿ô¡¹¤Î°úÍÑ¡£¾®Àâ¤¬¿¿Íý¤Ë¶á¤Å¤¯¸Â³¦¤ò¶Ë¤á¤¿¡¢Âè£²£²²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
¢£Âè21²ó¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥ó¥Ð¡¼
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥ó¥Ð¡¼
²¶¤ÏÈÈ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÃË¡£¥¹¥ê¥ëßÚÎöÄ¶×¸µé¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¢ËÜ²°Âç¾Þ¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£
½°¿Í´Ä»ë¤ÎÃæ¡¢¼óÁê¤¬Çú»¦¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈÈ¿Í¤Ï²¶¤À¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤À¡©¡¡²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡¡²¶¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£¼óÁê°Å»¦¤ÎÇ¨¤ì°á¤ò¤¤»¤é¤ì¡¢µðÂç¤Ê±¢ËÅ¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦ÀÄÌø²í½Õ¡£Ë½ÎÏ¤â¼¤µ¤ÌÄÉ¼ê½¸ÃÄ¤«¤é¤Î¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÉ¬»à¤ÎÆ¨Áö¡£¹Ô¤¯¼ê¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ëÆæ¤Î¿ÍÊªÃ£¡£±¿Ì¿¤Î¸°¤ò°®¤ë¸Å¤¤µ²±¤ÎÃÇÊÒ¤È¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡£¥¹¥ê¥ëßÚÎöÄ¶×¸µé¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈµðÊÔ¡£¡Ê²òÀâ¡¦ÌÚÂ¼½Ó²ð¡Ë
¢£Âè21²ó¡¡²ÌÃÇ¡¡±£ÊÃÁÜºº2
²ÌÃÇ¡½±£ÊÃÁÜºº2¡½
»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¦ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾ÞW¼õ¾Þ!
·Ù»¡Ä£¤«¤éÂç¿¹½ð½ðÄ¹¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ê¥¢¡¢Îµºê¿Ìé¡£
ÃåÇ¤Áá¡¹¡¢Èà¤Ï·ý½ÆÈÈÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
·Ù»¡¾®Àâ¤ÎÂé¸ïÌ£¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë!
¡Ö²¶¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤¿¤À¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸¶Â§¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡×(ËÜÊ¸¤è¤ê)
Ä¹ÃË¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê¡¢·Ù»¡Ä£Ä¹´±´±Ë¼ÁíÌ³²ÝÄ¹¤ÎºÂ¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢½ê³í½ð¤Øº¸Á«¤µ¤ì¤¿Îµºê¿Ìé·Ù»ëÄ¹¤Ï¡¢ÃåÇ¤Áá¡¹¡¢Î©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·ý½Æ¤ò½ê»ý¡£»öÂÖ¤ÎÂÇ³«ºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸½¾ì¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿SIT¤ÈSAT¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¡£°ÛÎã¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤Ï¼«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö°Æ¤Ï²ò·è¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡½¡½¡£·Ù»ëÄ£ÂèÆóÊýÌÌÂç¿¹½ð½ðÄ¹¡¦Îµºê¤Î¿·¤¿¤ÊÆ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¡¦ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤Ëµ±¤¯¡¢ËÜ³Ê·Ù»¡¾®Àâ¡£
¢£Âè20²ó¡¡ÃæÄí¤Î½ÐÍè»ö
ÃæÄí¤Î½ÐÍè»ö
ßÏÞ¯¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæÄí¤Ç¡¢µ¤±Ô¤ÎµÓËÜ²È¤¬Ææ¤Î»à¤ò¿ë¤²¤¿¡£ÍÆµ¿¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£²ñ¾ì¤ÇÈ¯É½Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ø¹ðÇò¡Ù¤Î¼ç±é½÷Í¥¸õÊä»°¿Í¤Ë³Ý¤«¤ë¡£·Ù»¡¤Ï½÷Í¥»°¿Í¤ËµÓËÜ²È¤ÎÊÑ»à¤ò¤á¤°¤ë°ì¿Í¼Çµï¡Ø¹ðÇò¡Ù¤ò±é¤¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Îµº¶Ê¡ØÃæÄí¤Î½ÐÍè»ö¡Ù¤ò¼¹É®Ãæ¤Î·àºî²È¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£µõ¤È¼Â¡¢Æâ¤È³°¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯È¿Å¾¤¹¤ëâÁÏÇ¤ÎÌÂµÜ¡£¼Çµï¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤¿»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè20²ó¡¡Ìë¤ÏÃ»¤·Êâ¤±¤è²µ½÷
Ìë¤ÏÃ»¤·Êâ¤±¤è²µ½÷
¡Ö¹õÈ±¤Î²µ½÷¡×¤Ë¤Ò¤½¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¡ÖÀèÇÚ¡×¤Ï¡¢Ìë¤ÎÀèÅÍÄ®¤Ë¡¢²¼³û¿À¼Ò¤Î¸ÅËÜ»Ô¤Ë¡¢Âç³Ø¤Î³Ø±àº×¤Ë¡¢Èà½÷¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¡£¤±¤ì¤ÉÀèÇÚ¤ÎÁÛ¤¤¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤Èà½÷¤Ï¡¢ÉÑÈ¯¤¹¤ë¡È¶öÁ³¤Î½Ð°©¤¤¡É¤Ë¤â¡Ö´ñ¶ø¤Ç¤¹¤Í¤¨¡ª¡×¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÄÀ°î¤ì¤ë¶Ê¼Ô¤¿¤Á¤ÈÄÁ»ö·ï¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ËÜ²°Âç¾Þ£²°Ì¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÎø°¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î·æºî¡ª
¢£Âè19²ó¡¡°ÂÆÁÅ·¹ÄÉº³¤µ
°ÂÆÁÅ·¹ÄÉº³¤µ
ÃÅ¥Î±º¤Î¹çÀï¤ÇÆþ¿å¤·¤¿°ÂÆÁÅ·¹Ä¡£ÅÁÀâ¤ÎÍÄÄë¤¬¡¢³ùÁÒ¤Î¼ã¤»í¿Í²¦¡¦¸»¼ÂÄ«¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿À´ï¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¶õÁ°¤ÎÈË±É¤ò¸Ø¤ëÂç¸µÄë¹ñ¤ÎÅÔ¤Ç¡¢½ä¸¯»È¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ý¡¼¥í¤Ï¡¢¥¸¥Ñ¥ó¥°¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤Êª¸ì¤ò¥¯¥Ó¥é¥¤¤Ë¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£»þ¤òÄ¶¤¨¡¢³¤¤ò±Û¤¨¤ÆËÂ¤¬¤ì¤ë¸¸ÁÛ¤Î°ìÂç½ö»ö»í¡£Âè19²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî
¢£Âè18²ó¡¡·¯¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤
·¯¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤
¥ê¥¹¥È¥éÀÁÉé¿Í¡¢Â¼¾å¿¿²ð¤Ïº£Æü¤â¹Ô¤¯¡£Èà¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¾å»Ê¡¢´ÉÍýÇ½ÎÏ¥¼¥í¤Î¥ª¥¿¥¯¼çÇ¤¡¢¤ª¾å¤Ë½ÝÆÍ¤¯¥¥Þ¥¸¥á¼Ò°÷¡Ä¡Ä¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦ÍÑºÑ¤ß¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«!?¡×¥ê¥¹¥È¥éÀÁÉé²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÂ¼¾å¿¿²ð¤Î»Å»ö¤Ï¥¯¥ÓÀÚ¤êÌÌÀÜ´±¡£¤É¤ó¤Ê¤Ëº¨¤Þ¤ì¡¢¤Ê¤¸¤é¤ì¡¢µã¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¤³¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£·úºà¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ÝÄ¹ÂåÍý¡¢ÍÛ»Ò¤ÎÌÌÀÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿¿¿²ð¤Ï¡¢µ¤¤Î¶¯¤¤È¬¤ÄÇ¯¾å¤ÎÈà½÷¤Ë¹¥°Õ¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£Îø¤Ë»Å»ö¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ò²ñ¿Í¤ËÊû¤²¤ë¡¢Í¦µ¤Ê¨¤¤¿¤Ä¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè18²ó¡¡ÌÀÆü¤Îµ²±
ÌÀÆü¤Îµ²±
¹¹ðÂåÍýÅ¹±Ä¶ÈÉôÄ¹¤Îº´Çì¤Ï¡¢Îð¡Ê¤è¤ï¤¤¡Ë¸Þ½½¤Ë¤·¤Æ¼ãÇ¯À¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£»Å»ö¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê°Æ·ï¤òÊú¤¨¡¢°ì¿ÍÌ¼¤Ï·ëº§¤ò´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¶äº§¼°¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿ºÊ¤È¤Î²º¤ä¤«¤Ê»×¤¤½Ð¤µ¤¨¤â¡¢ÉÂ¤Ï»Ä¹ó¤ËÃ¥¤¤µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤±¤ì¤É¤âÈà¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¿¼¤¤°¦¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤æ¤¯µ²±¤ò¡¢¤Ï¤ë¤«ÌÀÆü¤Ëá´¤é¤»¤ë¤À¤í¤¦¡ª¡¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿´¶Æ°Ä¹ÊÔ¡£ÂÔË¾¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¡ª
¢£Âè17²ó¡¡î°íð¤Î¿¹
î°íð¤Î¿¹
»³¤ÎÌ±¡Ö¥Þ¥¿¥®¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦¾¾¶¶ÉÙ¼£¤Ï¡¢¿ÈÊ¬°ã¤¤¤ÎÎø¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ½©ÅÄ¤Î»³Â¼¤òÄÉ¤ï¤ì¡¢¤½¤ÎÇÈÍð¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»³¤Î¥Ì¥·¡¦µðÂç·§¤È¥Þ¥¿¥®¤ÎÁÔÀä¤ÊÂÐ·è¡£¤½¤·¤ÆÍÞ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÃË½÷¤Î¸ò¾ð¤Î¿§Ç»¤µ¡£Åö»þ¤Î¼íÎÄÊ¸²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÌëÇç¤¤¡¢Í·³Ô¡¢Ãº¹Û¡¢ÃË¿§¡¢ÉÔÎÑ¤Ê¤É¡¢¶áÂå²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂçÀµÇ¯´Ö¤Î¡ÖÎ¢ÆüËÜ»Ë¡×¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëËÁ¸±»þÂå¾®Àâ¤Ç¤¹¡£Ä¹ÊÓ¾®Àâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë°î¤ì¤¿¡¢Âè131²óÄ¾ÌÚ¾Þ¼õ¾Þºî¡ª
¢£Âè16²ó¡¡ë¤¾®Ê¿¼¡
ë¤¾®Ê¿¼¡
Í©ÎîÌò¼Ô¤ÎÌÚÈ¨¾®Ê¿¼¡¡¢½÷Ë¼¤ªÄÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤Î¼þ¤ê¤Ç¤¦¤´¤á¤¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢°¦Áþ¡¢ÍßË¾¡¢ÈáÃ²¡¢¼¹Ãå¡Ä¡Ä¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î°¥¤·¤¤°¦¤Î²Ú¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡¢¤³¤ì¤¾Ê¸·Ý¤Î¶Ë¤ß¡£Âè16²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî!!
¢£Âè15²ó¡¡¥Ñ¥ì¡¼¥É
¥Ñ¥ì¡¼¥É
±Ç²è²½¤ÇÏÃÂê¤ÎµÈÅÄ½¤°ì¤Î¾®Àâ¡£ÅÔÆâ¤Î2LDK¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÊë¤é¤¹ÃË½÷4¿Í¤Î¼ã¼ÔÃ£¡£¡Ö¾åÊÕ¤À¤±¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡©¡¡»ä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¬ÃúÅÙ¤¤¤¤¡×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÉÔ°Â¤ä¾ÇÁç´¶¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤òÁõ¤¦¤³¤È¤ÇÍ¥¤·¤¯ÂÕÂÆ¤ËÂ³¤¯¶¦Æ±À¸³è¡£¤½¤³¤ËÃË¾«¤ò¤¹¤ë¥µ¥È¥ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¾®¤µ¤ÊÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¡Ä¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é³Æ»æ»ï¤ÎÀä»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡¢Âè15²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè15²ó¡¡±Ë¤°¤Î¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ç¤âÅ¬ÀÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
±Ë¤°¤Î¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ç¤âÅ¬ÀÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
°¦¤òÄÌ¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê¤È¤ë·æºîÃ»ÊÓ½¸¡£
°ÂÁ´¤Ç¤âÅ¬ÀÚ¤Ç¤â¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¦¤Ë¤À¤±¤Ïí´í°¤ï¤Ê¤¤¡½¤¢¤ë¤¤¤Ïí´í°¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½10¿Í¤Î½÷¤¿¤Á¡£°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¡¢¶ìÇº¡¢ÉÔÌÓ¡Ä¡Ä¡£Âè15²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¤Î·æºîÃ»ÊÓ½¸¡£(²òÀâ¡¦»³ÅÄ±ÓÈþ)
¢£Âè14²ó¡¡¸ÞÇ¯¤ÎÇß
Í§¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼ç·¯¤ØëÝ¸À¤ò¤·¤¿¶á½¬¤ÎÂ¼¾å½õÇ·¾ç¡£ê¯µï¤òÌ¿¤¼¤é¤ì¡¢¤¿¤À»þ¤Î²á¤®¤ëÆü¡¹¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Í§¤ÎËå¤ÇºÊ¤Ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌïÀ¸¤¬¡¢Íê¤ì¤ë¼Ô¤â¤Ê¤¤ÉÔ¹¬¤Ê¶¶ø¤Ë¤¢¤ë¤È¼ª¤Ë¤·¨¡¨¡¡Ö¸ÞÇ¯¤ÎÇß¡×¡£É½Âêºî¤ÎÂ¾¡¢ÉÂ¤ÎÉ×¤òÊú¤¨¤¿¾®´ÖÊª²°¤ÎÆâµ·¡¢·ëº§¤òÆóÅÙ¤â¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿Ëö¤Ë¾®Ï½¤Î²¼»Î¤Ë²Ç¤¤¤À½÷¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤ÎÅ¾µ¡¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤¯¡£À¸¤¤ëÎÏ¤¬Í¯¤¯Á´¸ÞÊÓ¡£
¢£Âè14²ó¡¡Çò¤¤é¬é¯¤ÎÊ¥¤Þ¤Ç
Çò¤¤é¬é¯¤ÎÊ¥¤Þ¤Ç
¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥Í¤ÎºÆÍè¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·¿Í½÷Àºî²È¡¦ÎÝ¤È¡¢Ê¿ËÞ¤Ê£Ï£Ì¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Ï¤¢¤ë±«¤ÎÌë¡¢½ñÅ¹¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿¡£Èà½÷¤È¤Î´ÅÈþ¤ÇÇËÌÇÅª¤ÊÀ°¦¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¡£´öÅÙ¤â½¤Íå¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤Ï¤Þ¤¿µá¤á¹ç¤¦Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤¿¶Ë¸Â¤Î°¦¤Î¹Ô¤Ãå¤¯²Ì¤Æ¤Ï¡©¡¡Âè£±£´²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ¤Î·æºîÎø°¦¾®Àâ¡£È¯É½»þ¤ËÏÃÂê¤òÆÉ¤ó¤À¼õ¾ÞµÇ°¥¨¥Ã¥»¥¤¤âÆÃÊÌ¼ýÏ¿¡£
¢£Âè13²ó¡¡¤Ü¤Ã¤±¤¨¡¢¤¤ç¤¦¤Æ¤¨
¤Ü¤Ã¤±¤¨¡¢¤¤ç¤¦¤Æ¤¨
¡Ö¶µ¤¨¤¿¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤Û¤ó¤Þ¤Ë¿²¤é¤ì¤ó¤è¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ä¡Ä¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È¤Ê¡×»þ¤ÏÌÀ¼£¡¢²¬»³¤ÎÍ·³Ô¤Ç½¹¤¤½÷Ïº¤¬¿²¤Ä¤«¤ì¤ÌµÒ¤Ë¤Ý¤Ä¤ê¡¢¤Ý¤Ä¤ê¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¿È¤Î¾åÏÃ¡£»Ä¹ó¤Ç¸ÉÆÈ¤ÊÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÈëÌ©¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£²¬»³ÃÏÊý¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤È¤Æ¤â¡¢ÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¤ÎÉ½Âêºî¤Û¤«»°ÊÓ¡£Ê¸³Ø³¦¤Ë¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢ÆüËÜ¥Û¥é¡¼¾®ÀâÂç¾Þ¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿²ø´ñÊ¸³Ø¤Î¿·¸ÅÅµ¡£
¢£Âè12²ó¡¡¥¨¥¤¥¸
¥¨¥¤¥¸
¤Ü¤¯¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡£¡Ö¥¥ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢¥ª¥È¥Ê¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ï°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡½¡£ÄÌ¤êËâ»ö·ï¤¬Áê¼¡¤°Åìµþ¹Ù³°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡£ÈÈ¿Í¤Ï¤Ü¤¯¤ÎÆ±µéÀ¸¡£¤Ç¤â¤Ü¤¯¤ÎÆü¾ï¤Ï»ö·ï¤Ë¤«¤Þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É²Ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£²ÈÂ²¡¢Í§¾ð¡¢½éÎø¤ËÍÉ¤ì¤ë14ºÐ¡¢¾¯Ç¯¥¨¥¤¥¸¤ÎÊª¸ì¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè11²ó¡¡·ì¤È¹ü
·ì¤È¹ü¡Ê¾å¡Ë
°ì¶å»°¡»Ç¯º¢¡¢Âçºå¤Î³÷ËÈ¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¶â½ÓÊ¿¤Ï¡¢¤½¤Îµð´Á¤È¶§Ë½¤µ¤Ç¶ËÆ»¤«¤é¤â¶²¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½÷Ïº¤ÎÈ¬½Å¤ò¿ÈÀÁ¤±¤·¤¿¶â½ÓÊ¿¤ÏÈà½÷¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¡¢¼«´þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿¦¾ì¤â¤«¤ï¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°û¤ß²°¤ò±Ä¤à»ÒÏ¢¤ì¤Î±ÑÉ±¤òÎ¿¿«¤·¡¢¶¯°ú¤Ë·ëº§¤·¡Ä¡Ä¡£¼Âºß¤ÎÉã¿Æ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¶È¿¼¤ÃË¤Î·ãÎõ¤Ê»àÆ®¤È¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯¾×·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡£
¢£Âè10²ó¡¡¥´¥µ¥¤¥ó¥¿¥ó¡½¿À¤ÎºÂ¡½
¿À¤ÎºÂ¡¡¥´¥µ¥¤¥ó¥¿¥ó
¸½Âå¿Í¤Î¿´¤ÎÊ¥¤Èº²¤ÎºÆÀ¸¤òÉÁ¤¯°µÅÝÅªÉ®ÎÏ
¹ëÇÀ¤ÎÀ×¼è¤ê¡¢·ëÌÚµ±ÏÂ¤Ï¥Í¥Ñ¡¼¥ë¿Í¤Î¥«¥ë¥Ð¥Ê¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢Î¾¿Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»à¤Ë¡¢ºÊ¤Î´ñ°Û¤Ê¹ÔÆ°¤ÇÁ´ºâ»º¤ò¼º¤¦¡£ÅÜ¤ê¡¢Èá¤·¤ß¡¢¶²¤ì¡¢ÀäË¾¡Ä¡ÄÍÉ¤ìÆ°¤¡¢¤µ¤Þ¤è¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºí©¤·¤¿ºÊ¤òÃµ¤·¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï¿À¤Î»³¥´¥µ¥¤¥ó¥¿¥ó¤ÎÏ¼¤À¤Ã¤¿¡£¸½Âå¿Í¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ëº²¤ÎºÆÀ¸¤òÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¯¡¢Âè10²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè10²ó¡¡Ã¥¼è
Ã¥¼è(¾å)
µ¶»¥¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¼Ô¤¬¾¡Íø¼Ô¤È¤Ê¤ë!·æºîÄ¹ÊÔ
1260Ëü±ß¡£Í§¿Í¤Î²í¿Í¤¬¥ä¥¯¥¶¤Î³¹¶â¤Ë¤Ï¤á¤é¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¡¢ÂçÃÀ¤Êµ¶»¥ºî¤ê¤ò2¿Í¤Ç¼Â¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ»Ïº¡¦22ºÐ¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤äµ¡³£¤Ë¾Ü¤·¤¤Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢Âç¶âÆþ¼ê¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¤È»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤òW¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î·æºîÄ¹ÊÔ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹!
¢£Âè9²ó¡¡²ÈÂ²¼í¤ê
²ÈÂ²¼í¤ê
Âè9²ó¡Ê1996Ç¯¡Ë »³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þ
¢£Âè8²ó¡¡ÊÄº¿ÉÂÅï
ÊÄº¿ÉÂÅï
¤È¤¢¤ëÀº¿À²ÊÉÂÅï¡£½Å¤¤²áµî¤ò°ú¤¤º¤ê¡¢²ÈÂ²¤äÀ¤´Ö¤«¤éÁÂ¤Þ¤ì±ó¤¶¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë´µ¼Ô¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÆü¾ï¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë»¦¿Í»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£Èà¤òÈÈ¹Ô¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡½¡½¡£¸½ÌòÀº¿À²Ê°å¤Îºî¼Ô¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÎÆâÉô¤ò´µ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¯¡£Ã¸¡¹¤È¤·¤Ä¤ÄÍ¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤ë¸ì¤ê¸ý¡¢´¶ÎÞ¤òÍ¶¤¦·ëËö¤¬Àä»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè7²ó¡¡°ì¶å»°»ÍÇ¯Åß¡½ÍðÊâ
°ì¶å»°»ÍÇ¯Åß¡½ÍðÊâ
¾¼ÏÂ¶åÇ¯Åß¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤ÎËö¡¢ÆÍÇ¡¹ÔÊý¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤¿Ä¶Çä¤ì¤Ã»Òºî²È¡¦¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¡£»þ¤Ë»Í½½ºÐ¡£Ææ¤Î¶õÇò¤Î»þ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍðÊâ¤Î´ñÁÛÅ·³°¤Ê¿·¤·¤²ø´ñ¤ò¾È¤é¤¹¡£ÃÎÅªÍ·µº¤ò¤Þ¤¸¤¨¡¢Ææ¤ÎÆü¡¹¤ò¿äÍý¡£ÍðÊâ°Ê¾å¤ËÍðÊâ¤é¤·¤¯Ç»Ì©¤Ç²ø¤·¤¤ºîÃæºî¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Î»þÂå¤ÎÆ÷¤¤¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Âè7²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè6²ó¡¡²Ð¼Ö
²Ð¼Ö
µÙ¿¦Ãæ¤Î·º»ö¡¢ËÜ´Ö½Ó²ð¤Ï±ó±ï¤ÎÃËÀ¤ËÍê¤Þ¤ì¤ÆÈà¤Îº§Ìó¼Ô¡¢´Øº¬¾´»Ò¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¼ºí©¡¢¤·¤«¤âÅ°ÄìÅª¤ËÂ¼è¤ê¤ò¾Ã¤·¤Æ¡½¡½¤Ê¤¼¾´»Ò¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¾Ã¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«? ¤¤¤Ã¤¿¤¤Èà½÷¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«? Ææ¤ò²ò¤¯¸°¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¼Ò²ñ¤Îµ¾À·¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¼«¸ÊÇË»º¼Ô¤ÎÀ¨»´¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼»Ë¤Ë»Ä¤ë·æºî¡£
¢£Âè5²ó¡¡º½¤Î¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë
º½¤Î¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡¡¾å
¥¤¥é¥ó¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯ÁÔÂç¤Ê°ìÂç½ö»ö»í¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¡¢µì¥½¥Ó¥¨¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¡¦¡¦¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯Ä¶Âçºî¡£¥Ú¥ë¥·¥¢¤ÎÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¡¢²×Îõ¤Ê±¿Ì¿¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¯À¸¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿¤¬À®¸ù¤·¤¿¥¤¥é¥ó¡£²¦¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¡¢Ç°´ê¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ò¼´¤È¤¹¤ë¹ñ²È¤Ø¤È°Ü¤ê¤æ¤¯¡£¥¤¥¹¥é¥à¤Î¶µ¤¨¤ò¶¯¤¯¿®¤¸¡¢³×Ì¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¢ÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¿¤ó¡¢ÆâÉô¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÉåÇÔ¤¬¤¹¤¹¤ß¤æ¤¯¡£³×Ì¿¤ÎÀ®¸ù¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Î¹ñ²È¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ°÷¥µ¥ß¥ë¡¦¥»¥¤¥Õ¤Ï¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿¤ÎÍýÇ°¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯Àï¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥È¥ë¥³¤Ê¤É¡¢¥«¥¹¥Ô³¤±è´ß¤Ë¹ñ¤ò»ý¤¿¤º¤µ¤Þ¤è¤¦¥¯¥ë¥É¿Í¡£¼«¤é¤Î¹ñ²È¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉðÁõËªµ¯¤ò·×²è¡£¤½¤Î°Õ»×¤ò¼õ¤±¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÉð´ï¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÉð´ïÌ©Í¢¾¦¿Í¥Ï¥¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó³×Ì¿¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿ÀÉµÓ¤ÎÆüËÜ¿Í¥Ï¥¸¡£2¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃæÅì¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¸½¼Â¤ä¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¡¢ÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Á¥¸ÍÍ¿°ìºÇ¹â·æºî¡£¾®³Ø´ÛÊ¸¸Ë¤Ë¤Æ´©¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÃÏ¿Þ¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¾Ò²ð¤òÉÕµ¤·¤¿¤â¤Î¤òÅÅ»Ò²½¤·¤¿¡£
¢£Âè4²ó¡¡¥À¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥ë
¥À¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥ë
ÀÐ¤ËÄ»¤Î³¨¤òÉÁ¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÃË¤Ë²Ï¸¶¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤Ï¡¢Èù¿ç¤à¤¦¤ÁÄ»¤ÈÃË¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏ»¤Ä¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡½¡£ÀäÌÇ¤¹¤ëÄ»¤¿¤Á¡¢¾¯Ç¯¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Ì¾¿Í¤ÈÃæÇ¯ÃË¤ÎÌ©ÎÄ¤ÎËÁ¸±¡¢Ã¦¹ö¼ü¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤Î»³Ãæ¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥ó¥È¡¢¿Í¤ÈÄ»¤Èµµ¤È¤ÎÉºÎ®ëý¡¢¥Ç¥³¥¤¤È¾¯Ç¯¤ÎÍ§¾ð¤Ê¤É¤ò¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ù¥ê¤Î¡Ø»ÉÀÄ¤ÎÃË¡Ù¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤¨¤¿¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤È¸¸ÁÛ¤¬¸òº¹¤¹¤ë°Û¿§ºîÉÊ½¸¡£¡È¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¾®Àâ¡É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿Âè»Í²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£Âè3²ó¡¡¥¨¥È¥í¥ÕÈ¯¶ÛµÞÅÅ
¥¨¥È¥í¥ÕÈ¯¶ÛµÞÅÅ
1941Ç¯12·î8Æü¡¢ÆüËÜ³¤·³µ¡Æ°ÉôÂâ¤Ï¿¿¼îÏÑ¤ò´ñ½±¡£¤³¤Î¹¶·â¤Î¾ðÊó¤ò¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ï»öÁ°¤ËÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡ª¡©¡¡³¤·³µ¡Æ°ÉôÂâ¤¬¶ËÈëÎ£¤Ë½¸·ë¤¹¤ëÂòÂªÅç¤ËÀøÆþ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎÆü·Ï¿Í¥¹¥Ñ¥¤¡¢¥±¥Ë¡¼¡¦¥µ¥¤¥È¥¦¡£µÁÍ¦Ê¼¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÀïÁè¤Ç³×Ì¿¤Ë¸¸ÌÇ¤·¡¢»¦¤·²°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤¬¡¢·ãÎõ¤ÊÄµÊóÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëËÌ³¤¤Î¾®Åç¤Ë¸«¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»³ËÜ¾Þ¼õ¾Þ¤ÎËÁ¸±µðÊÓ¡£
¢£Âè2²ó¡¡TUGUMI
TUGUMI
ÉÂ¼å¤ÇÀ¸°Õµ¤¤ÊÈþ¾¯½÷¤Ä¤°¤ß¡£Èà½÷¤È»ÐËå¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤¿³¤ÊÕ¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿»ä¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¸¤¤Ìë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¡¢¤Ä¤°¤ß¤È¤È¤â¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎºÇ¸å¤Î¤Ò¤È²Æ¤ò²á¤´¤¹¾¯Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡½¡½¡£¾¯½÷¤«¤éÂç¿Í¤Ø¤È°Ü¤ê¤æ¤¯µ¨Àá¤Î¡¢ÆóÅÙ¤È¤«¤¨¤é¤Ê¤¤¤¤é¤á¤¤òÉÁ¤¯¡¢ÀÚ¤Ê¤¯Æ©ÌÀ¤ÊÊª¸ì¡£ÂèÆó²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾Þºî¡£¡ÎÁõ²è¡¦»³ËÜÍÆ»Ò¡Ï
¢£Âè1²ó¡¡°Û¿Í¤¿¤Á¤È¤Î²Æ
°Û¿Í¤¿¤Á¤È¤Î²Æ
¤¢¤Î²Æ¡¢¤¿¤·¤«¤Ë»ä¤Ï½Ð°©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²û¤«¤·¤¤ÉãÊì¤È¤ÎÃÄÝ³¡¢¿´°Â¤é¤°°¦¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡½¡½¡£´¶Æ°¤ÈÀïØË¤ÎÅÔ²ñÇÉ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ä¹ÊÔ¡£
ºÊ»Ò¤ÈÊÌ¤ì¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢»àÊÌ¤·¤¿ÉãÊì¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÉ×ÉØ¤Ë½Ð°©¤Ã¤¿¡£¤³¤ß¤¢¤²¤Æ¤¯¤ë²û¤«¤·¤µ¡£¿´°Â¤é¤°ÉÔ»×µÄ¤ÊÃÄÝ³¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯¼ã¤¤Îø¿Í¤Ï¡Ö¤â¤¦·è¤·¤ÆÈà¤é¤È°©¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£ÀÅ¤«¤¹¤®¤ëÅÔ²ñ¤Î¤Ò¤È²Æ¡¢°Û³¦¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¡¢µ´µ¤Ç÷¤ëÉ®¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡¢Ì¾µÓËÜ²È»³ÅÄÂÀ°ì¤ÎÆÈ¼«¤Î¾®ÀâÀ¤³¦¡£Âè°ì²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¡ª¡Ê²òÀâ¡¦ÅÄÊÕÀ»»Ò¡Ë
