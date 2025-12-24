¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¡¡³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÉü±ï¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡ª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36¡Ë¤¬17ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡×¤Ë½Ð±é¡£9·î¤ËÇË¶É¤·¤¿4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤¿³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÉü±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥«¥í¥Ë¡¦·ªÃ«¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¡¢½÷À¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤Ö¡Ö½÷¿´¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¤¿¤ÁSP¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ë¼¡¤ÎÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë½÷¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂê¤Ï¡¢°ËÆ£¤ÎÇË¶É¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë¡£°ËÆ£¤Ï¡¢11·î2ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ç4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤Èº£Ç¯9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤ÏÊóÆ»¤ÇÇË¶É¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö9·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¼ýÏ¿¤â¤·¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤½¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¥Þ¥¸¤Çµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤ì¡Á¡ª¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤··ªÃ«¤Ï¡Ö¡È´èÄ¥¤ì¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¤¥ï¥¯¥é¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ç¤·¤ç¡ª¡©°ËÆ£¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¥¹¥È¥ì¥¹Í¿¤¨¤¿Â¦¤À¤«¤é¡×¤È¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡Ö²¶¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë²¶¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤â¤·¤²¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤ê¤Ï·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤È½ã¿è¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï1²ó¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤È¤â¤·¤²¤Ï¡Ö¸µ¤ËÌá¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¾Ã¶ËÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö»ä¤ÏÌá¤ë¤È¥Þ¥¸¤Ç»×¤¦¡ª¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤ÊÁû¤¬¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤¢¤ë¤Í¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÀê¤¤»Õ¤â¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£2¿Í¤ÎÁêÀ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éÍèÇ¯Ìá¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡·ªÃ«¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æµ¤»ý¤ÁÅÁ¤¨¤¿¤é¡©¡×¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤í¤ä¤á¤í¡ª¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤¤¤Í¤§¤ó¤À¤è¡ª2¥«·îÁ°¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡×¤È¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÈÝÄê¤·¤¿¡£