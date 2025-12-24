¡Ö»ä¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤Ï·è¤·¤ÆµÄÄ¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯Ä´
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB¡Ê¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Î¼¡¤ÎµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤Ï·è¤·¤ÆµÄÄ¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢FRB¤Î¼¡¤ÎµÄÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê»þ¤Ï¶âÍø¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï¡¢º£·î¤Þ¤Ç¤Ë3²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¤æ¤ë¤ä¤«¤ÊÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î·üÇ°¤Ê¤É¤«¤éÍø²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºö¤ÇÍø¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤é²¼Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¡¢Íø²¼¤²¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð»Ô¾ì¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¤Î¹Í¤¨¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤ÏÃ¯¤Ç¤¢¤ì¡¢·è¤·¤ÆµÄÄ¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¶âÍ»À¯ºö¤Ø¤Î²ðÆþ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£