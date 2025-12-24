¸µAKB48²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¢É×ÉØ¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º °¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¼«Âð¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹ë²Ú¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û¸µAKB48¤Î²ÏÀ¾ÃÒÈþ¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¾þ¤êÉÕ¤±¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28¥¥í¸º¤Î¸µAKB¡Ö¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬²Ä°¦¤¤¡×¹ë²Ú¼«Âð¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼
²ÏÀ¾¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢²¿Ç¯¿¶¤ê¤«¤Ë¥Ä¥ê¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡ÖÄ«µ¯¤¤¿»þ¤Ë¶Ã¤«¤»¤¿¤¯¤ÆÌë¤ÊÌë¤ÊÉãÊì¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¡×¤Èµ¤·¤Æ¡¢Ä¹½÷¤Î¤¿¤á¤ËÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®»³·½ÂÀ¤ÈÌë¤Î´Ö¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¼¼Æâ¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¿§Á¯¤ä¤«¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¥Ä¥ê¡¼¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Öµ¨Àá´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö²ÈÂ²»×¤¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¹ë²Ú¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÏÀ¾¤Ï2021Ç¯5·î¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¿·ÂÎÁà¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤ë¾®»³¤È·ëº§¡£2022Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
