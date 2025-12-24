¡Ú6Æü´Ö¸ÂÄê¡Û¡ØìÔÂô¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡Ù³«ºÅ/ ËÜ¤Þ¤°¤íÃæ¤È¤íŽ¥ËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤ËÄÞ²¼ Æþ¤ê¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹À¹¡×¤Ê¤É¡¢7¼ïÈÎÇä¡Ú¾®ÁÎ¼÷¤·¡Û
»ý¤Áµ¢¤ê¤¹¤·Å¹¡Ö¾®ÁÎ¼÷¤·¡×¤Ï¡¢12·î26Æü¤«¤éºÐËö´¶¼Õº×¡ÖìÔÂô¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï12·î31Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡£
2025Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥Õ¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢Á´7¼ï¤òÈÎÇä¡£¡ÖËÜ¤Þ¤°¤íÃæ¤È¤í¡×¤ä¡ÖËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤ËÄÞ²¼¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥Í¥¿¤È¿Íµ¤¥Í¥¿¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹À¹(40´Ó)¡×(ÀÇ¹þ4,741±ß)¤ä¡¢¤Þ¤°¤í¤ä¤«¤Ë¤Î¼÷»Ê¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ(ÀÇ¹þ1,296±ß)¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¤¨¤Ó¤Ê¤É¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»(ÀÇ¹þ950±ß)¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¥Õ¥§¥¢¤ÏÅ¹ÊÞ¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¼Â»Ü¡£³Æ¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ÇÉ½µ¡£°ìÉôÃÏ°è¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤ä¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¼ÂºÝ¤ÎÄó¶¡ÍÆ´ï¤È°Û¤Ê¤ë¡£¡Ò¡ÖìÔÂô¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ó
¢¡ºÐËö¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹À¹(40´Ó)¡×4,741±ß
ËÜ¤Þ¤°¤íÃæ¤È¤í¡¢ËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤ËÄÞ²¼¡¢¤¦¤Ê¤®¡¢¿ô¤Î»Ò¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥Í¥¿¤È¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤ä¤¨¤Ó¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Í¥¿¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿Âç»®¾¦ÉÊ¡£
ºÐËö¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡Ö¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹À¹(40´Ó)¡×
¢¡¹ë²Ú¥Í¥¿¤¤¤í¤¤¤í¡ÖìÔÂô¤´¤Á¤½¤¦À¹¡×1,598±ß
ºÐËö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹ë²Ú¤Ê¥Í¥¿¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ë²Ú¥Í¥¿¤¤¤í¤¤¤í¡ÖìÔÂô¤´¤Á¤½¤¦À¹¡×
¢¡ËÜËîÃæ¤È¤íÆþ¤ê¡ÖìÔÂô¤Þ¤°¤íÀ¹¡×1,296±ß
ËÜ¤Þ¤°¤íÃæ¤È¤í¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Þ¤°¤íŽ¥¤Í¤®¤Þ¤°¤í¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Þ¤°¤í¹¥¤¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¡£
ËÜËîÃæ¤È¤íÆþ¤ê¡ÖìÔÂô¤Þ¤°¤íÀ¹¡×
¢¡ËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤ËÆþ¤ê¡ÖìÔÂô¤«¤ËÀ¹¡×1,296±ß
ËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤ËÄÞ²¼¡¢¤«¤Ë·³´Ï¡¢¤«¤Ë¤ß¤½¥Þ¥è·³´Ï¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤«¤Ë¤Î»Ý¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê°ì¿ÍÁ°¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¤º¤ï¤¤¤¬¤ËÆþ¤ê¡ÖìÔÂô¤«¤ËÀ¹¡×
¢¡¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡Ö¥µ¡¼¥â¥óÀ¹¡×950±ß
ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥Í¥¿¤Ç¤¢¤ë¥µ¡¼¥â¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¤¨¤ÓŽ¥¤¨¤ó¤¬¤ï¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¤Î¾¦ÉÊ¤âÍÑ°Õ(°Ê²¼)¡£
¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡Ö¥µ¡¼¥â¥óÀ¹¡×
¢¡¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡Ö¤¨¤ÓÀ¹¡×950±ß
¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡Ö¤¨¤ÓÀ¹¡×
¢¡¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡Ö¤¨¤ó¤¬¤ïÀ¹¡×950±ß
¼÷»Ê¤ª¤µ¤á¡Ö¤¨¤ó¤¬¤ïÀ¹¡×
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¡Á12·î31Æü(¿å)
小僧寿し、「年末寿司おさめ」開催