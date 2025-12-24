EXO¡¢BTS¡¦V¡¢DAY6¤â¡ªµÕÁö¥Ò¥Ã¥È¤«¤é¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡Ä2025Ç¯Åß¤òºÌ¤ë¡È¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ÉºÇÁ°Àþ
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢Ç¯ËöÆÃÍ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ï¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Í¡¹¤¬¥¥ã¥í¥ë¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¸÷·Ê¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛV¡¢¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡ÄÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó
À¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤ÇÉÁ¤¯¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤ò¼¡¡¹¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤ò¿·¤¿¤Ë½ñ¤²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³Ú¶Ê¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤«¤é¡¢¤È¤¤á¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¢Åß¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤¬ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤â¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅß¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡É¤À¡£2026Ç¯1·î¤Ë´°Á´ÂÎ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹µ¤¨¤ëEXO¤Î¡ØThe First Snow¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢Ç¯Ëö¥Á¥ã¡¼¥È¤òµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2013Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ö¡¼¥à¤â¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯12·î¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ¬¤º¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¤âºÝÎ©¤Ä¡£BTS¤ÎV¤¬²Î¤Ã¤¿¡ØChristmas Tree¡Ù¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬Áª¤ó¤À¡Ö21À¤µªºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¡×¤Ç24°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥·¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ØWinter Ahead¡Ù¤â¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¡ØAll I Want for Christmas Is You¡Ù¤¬¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖHot 100¡×¤ÇºÆ¤Ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¿·¶Ê¤âÂ³¡¹¥ê¥ê¡¼¥¹¨¡¨¡¾¯½÷»þÂå¡¦¥æ¥Ê¡¢FIFTY FIFTY¡¢DAY6¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
µÕÁö¥Ò¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢¿·¶Ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯½÷»þÂå¤Î¥æ¥Ê¤Ï12·î19Æü¤Ë¿·¶Ê¡ØWish to Wish¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£80Ç¯Âå¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¥à¡¼¥É¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥æ¥Ê¼«¿È¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè4À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×FIFTY FIFTY¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØBlocks Universe¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ØMaking Christmas Magical¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢Èà½÷¤¿¤ÁÆÃÍ¤Î½À¤é¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬Åß¤Î¶õµ¤¤ÈÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥ÉDAY6¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¥¦¥ó¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡ØLoving the Christmas¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÅß¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢EXO¤Ï¡ØThe First Snow¡Ù¤Î¿Íµ¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØI¡Çm Home¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÅß¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÌ¾²È¡É¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹Í½Äê¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SS501¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFIVE O ONE¡×¤Ï¡ØLast Christmas¡Ù¤ò¡¢fromis_9¤Ï¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡ØWhite Memories¡Ù¤ò24Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¡¢²û¤«¤·¤µ¤ÈÀöÎý¤òÆ±»þ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
·»Ëå¥Ç¥å¥ªAKMU¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖHyundai Wish Tale¡×¤ÎÁÞÆþ²Î¡ØWe Wish¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Àµ¼°¤Ê²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡È°ÎÂç¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ìÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤ë¥¥ã¥í¥ë¤¬¡¢ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿2025Ç¯¤ÎÍ¾Çò¤òÀÅ¤«¤ËËä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´¶À¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÅß¡¢¿Í¡¹¤ò¤½¤Ã¤ÈÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²»³Ú¤ÎÎÏ¤À¡£