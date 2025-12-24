±©Ä»¿µ°ì¡¡Ãæ³Ø»þÂåÃÎ¤ëÍ§¿Í¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤Ä¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¡¡»×½Õ´ü¤ËÀ³ÊÊÑ²½
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¡Ê54¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±©Ä»¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï²¿¤Ë¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤¿¤Ö¤óÌÀ¤ë¤¤¡¦°Å¤¤¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤±¤¿¤é¡¢°Å¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤ËÆþ¤ë¡£²È¤Ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤È¤Ï¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢±üÍÍ¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤òµö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î±©Ä»¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿ºÊ¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÃæ³Ø¹»¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÍ§Ã£¤Ï¡¢¡È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢Âç¾æÉ×¡©¡É¡È¤Ä¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÈÖÁÈ¤Ç¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾®³Ø¹»¸åÈ¾¤«¤é¹â¹»¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£