¥¹¥¶¥ó¥Ì¡¡½ã¿è¤ÊÆüËÜ¿Í¤¬¥«¥¿¥«¥¿¤Î·ÝÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê·Ð°Þ¡Ö¾åµþ¤·¤¿»þ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¹¥¶¥ó¥Ì¡Ê39¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤È¤ª¤·¤ó¤ê¸¦µæ½ê¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÌ¾·èÄê¤Î°Õ³°¤Ê·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»³ËÜ¼Ó°á¤³¤È¡¢¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥¶¥ó¥Ì¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¡×¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥¹¥¶¥ó¥Ì¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö10Âå¤Î»þ¤ËÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç3Æü´Ö¡¢¤À¤Þ¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤À¤Þ¤»¤Æ¡È·¯¤Ï¥¹¥¶¥ó¥Ì¤À¡£¿¿¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¤º¤Ã¤È¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤â¡Ö¤¹¤´¡ª¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿Æþ¤ê¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¡Ö1²ó¾åµþ¤·¤¿»þ¤ËÌ¾Á°¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤³¤½»ú²è¤È¤«¤ò¸«¤¿¤é¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¶¥ó¥Ì¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Î¤Þ¤Þ¤¬¤¤¤¤¤·¡¢³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡ÖÊÌ¤Î·ÝÌ¾¤Î»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï¡Ö°ì½Ö¡È¤Ê¤ó¤È¤«¤µ¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´ü¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëº¤ì¤Á¤ã¤¦¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ó¤Ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¨¤¤·Ð°Þ¤Ç¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¿Í¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤Ï¤Þ¤ÄÌÓ¤â¤¹À¨¤¤¥¨¥¯¥¹¥Æ¤·¤Æ¤¿¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤âÌÀ¤ë¤¯¤·¤ÆÄ¹¤¯¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÄÞ¤È¤«¤â¥¥é¥¥é¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÈÍÎ¡É¤¬¶¯¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âº£¡¢²½¾Ñ¤âÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢¡È¥¹¥¶¥ó¥Ì¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡£¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡È¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¿¤À¤ÎÆüËÜ¿Í¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡¢¤Þ¤¢¤¤¤Ã¤«¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Çº£¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£