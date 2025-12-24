自分の可愛さに全く慣れない飼い主にドン引きする犬が話題になっている。



【写真】写真を撮りまくるママにドン引きです

ポンデリングのような輪っかのぬいぐるみを首にはめ、少し悲しそうな、ドン引きした表情でこちらを見る、シーズーのぽこちゃん（@poco20220603）。



飼い主がぽこちゃんの可愛さに熱狂し写真を撮りまくる姿を見て、こんな表情になってしまったとのこと。投稿には「もう3年くらい一緒に住んでいるのに、ママはぽこちゃんの可愛さに慣れないし、ぽこちゃんはママのキモさに慣れない」と書かれている。ドン引きされるほど大喜びする飼い主とは？話を聞いてみた。



――写真の状況について、詳しく教えてください。



飼い主：時々、お腹の肌が荒れるのでエリザベスカラーを付けます。今まではプラスチック製のものを使っていたのですが、着け心地のよさそうな布製の、ポンデリングのようなものを購入し、初めて練習で付けた場面です。



――初めて装着した時、ぽこちゃんをドン引きさせた飼い主さんの反応は？



飼い主：着けただけで本当に可愛く似合っていて、「はいった！はいった！」と大喜びしました。最初は邪魔そうでしたが、慣れさせるためにあげたおやつを食べる姿もかわいい、歩く後ろ姿もたまらなく可愛いし、「かわいい！」と連呼し続けながら写真を撮り続けていたら、ドン引きされたようです（笑）。



――本当に愛されているのが分かります。今まで心に残っている強烈なかわいい瞬間は？



飼い主：3年一緒に暮らした今でも、目が合った瞬間や、姿を見かけるだけで、毎回「かわいい！！！」と気持ちが爆発します。現在Xの固定ポストにもしている、大好きなお芋だと思ったらお薬で、一生懸命見ないフリするぽこちゃんの可愛さが強烈で、胸に刻まれています。こちらもとても可愛いの、是非みなさんに見ていただきたいです。



◇ ◇



SNSでは「ポコ・デ・リングちゃん！」「全部含めてぬいぐるみみたい」「ミスドの看板犬にすぐなれますよ！」「そんなに可愛くて大丈夫？」など、飼い主のように愛の溢れるリプライが集まった。いくら見ても慣れないぽこさんの暮らしは、XやYouTubeで見ることができるそうだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）