¡ÖÄ¹Þ¼¹ä¡×¤Î¡È°¦¼Ö¡É¡Ö¡È3000Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡© ¡Ö½Â¤¹¤®¤ë¡×¹âµé³°¼Ö¤È¤Ï
°¦¼Ö¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¡¡²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÆÈ¼«¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï°¦¼Ö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö7 NIGHTS SPECIAL¡×¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë°¦¼Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²÷À²¤ÎÂçºå¤Î³¹¤òµ¤Ê¬ÎÉ¤¯¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ÆÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤ØÆþ¤Ã¤¿¡ªº£Æü¤ÏºòÆü¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ä¤ë¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤Ï¡¢¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤¬ºÝÎ©¤Äº¸¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡ÖDBS V12¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï6¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿12µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ517PS¤òÈ¯´ø¡£0-100km¡¿h²ÃÂ®¤ÏÌó4.3ÉÃ¤È¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤é¤·¤¤¹âÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï±ð¤ä¤«¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥ê¥¢¤ØÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬°õ¾ÝÅª¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤ä¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤é¤·¤¤µ¤ÉÊ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¯¥ì¥Ã¥É¥ì¥¶¡¼¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¡¢Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2007Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¡Ö007¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¿·¼Ö²Á³Ê¤Ï3000Ëü±ßÄ¶¡£¸½ºß¤ÏÀ¸»º½ªÎ»¤Ê¤¬¤éÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤â¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë´õ¾¯¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½Â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬°µÅÝÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¿ôÀéËü±ß¥¯¥é¥¹¤Î¼Ö¤È¤Ï¶Ã¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤é¤·¤¤ÁªÂò¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¼¨¤¹À¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡DBS V12¤Î¤Û¤«¡¢²áµî¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¡×¤ÎSUV¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï GLS¡×¤ÈÊÂ¤ÖÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥È¥ó»ÅÍÍ¤Î°ìÂæ¤Ç¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥ÈÀèÃ¼¤Ë¤Ï¾ÝÄ§Åª¤Ê¡Ö¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡×¤¬µ±¤¯Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¡£²Á³Ê¤Ï3220Ëü±ßÄ¶¤È¤µ¤ì¤ëÄ¶¹âµéSUV¤Ç¤¹¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥Ï¤È¹ä·»µ®¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡ª¡×¡ÖTsuyoshi¥×¥ì¡¼¥È¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£