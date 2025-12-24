¸µ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ëáÂìÃ«ÈþÌ´àÉüµ¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿Ë¹»Ñ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¥À¥ó¥¹¡¢¤Þ¤ÀÍÙ¤ì¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÃ«ÈþÌ´¤¬¤«¤Ä¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤Ø¤ÎàÉüµ¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎXmas²»³Úº×¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤·¤«¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡ª¡¡Ä°¤´·¤ì¤¿¶Ê¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¥À¥ó¥¹¡¢¤Þ¤ÀÍÙ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï²Î¾§¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì©¤«¤ËÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡£²þ¤á¤Æµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Î¤Ù¡¢¥µ¥ó¥¿Ë¹¤òÈï¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉüµ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°ãÏÂ´¶Ìµ¤¯¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ºÍÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½ê¤¬¥¹¥´¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¡×¡Ö¤ª¤ß¤æ¤µ¤ó¤Î¥µ¥ó¥¿Ë¹»Ñ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂìÃ«¤Ï2018Ç¯¤«¤é6Ç¯´Ö¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç³èÆ°¡£¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤òÍÙ¤ë»Ñ¤¬³ÆÊýÌÌ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Â´¶È¸å¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¼çºÅ»î¹ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£