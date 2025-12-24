½éÂåSteam Deck¡Ê±Õ¾½¡¦256GB¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢À¸»º½ªÎ»¤Ø¡Ä
PC¥²¡¼¥à¶È³¦¤Î¿·¤·¤¤Èâ¤ò³«¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥àµ¡¡¢Steam Deck¡£2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿±Õ¾½¥â¥Ç¥ë¡¢½éÂåSteam Deck¤¬À¸»º½ªÎ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Steam Deck¤Î±Ñ¸ìÈÇ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖSteam Deck LCD 256GB¤ÏÀ¸»º½ªÎ»¡£ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊSteam Deck¤ÏÍÆÎÌ¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë256GB¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¡Ë
ÆüËÜ¸ìÈÇ¤ÎSteam Deck¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢256GB¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÎÇä½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢Àµ¼°ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤ëKomodo Station¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Steam Deck LCD 256GB¤Î¤ß¡¢ÈÎÇä¥Ü¥¿¥ó¤¬¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì¡×¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÍµ¡EL¥â¥Ç¥ë¤â´°ÇäÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¡ÖÆþ²ÙÍ½Äê»þ´ü¡§1·î²¼½Ü¡×É½¼¨¡Ë¡£
Valve¤«¤é¡¢Steam Deck±Õ¾½¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ç¥£¥¹¥³¥ó¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºòº£¤Î¥á¥â¥êÉÔÂ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢2023Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎOLED¥â¥Ç¥ë¤¬¹¥Ä´¤æ¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Valve½é¤È¤Ê¤ë¿ø¤¨ÃÖ¤Êý¤ÎSteam Machine¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¿ô¤òÀ°Íý¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±Õ¾½¥â¥Ç¥ë¥Ç¥£¥¹¥³¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Steam¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥ì¥Ù¥ëÃ¼Ëö¤Ï¡¢550¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï8Ëü4800±ß¡Ë518GB¤ÎÍµ¡EL¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Õ¾½¥â¥Ç¥ë¤¬400¥É¥ë¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï5Ëü9800±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2Ëü5000±ß¤Û¤ÉÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢±Õ¾½¤«¤éÍµ¡EL¤Ø¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡Ê¤«¤Ä²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤âUP¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î²Á³Êº¹½Ð¤¹²ÁÃÍ¤¢¤ê¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Source: Steam, KOMODO