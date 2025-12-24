¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÂç¤¤Ê¡Ä¡×àXmasÄêÈÖá¥Ç¥å¥ª¤Î¥«¥º¥ó¡¢ÆÍÁ³¤Î¸ø±é±ä´ü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ª²Ö¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Ä àÉü³è¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Öº£Ç¯¤ÏÅß¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ä°¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¥á¥ó¥Ð¡¼¤â±£¤¹¤Û¤É¡ª¡©µðÂç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¤Ë¶Ã¤
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡ÖÅß¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×(1995Ç¯)¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿½¾»ÐÄï¥Ç¥å¥ªŽ¥¥«¥º¥ó(Cousin)¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¸ø±é±ä´ü¤Ë¡Ä¡£¶Ã¤¤Î¤ª¸«Éñ¤¤²Ö¤ÈÊÂ¤ÖàÉü³èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥«¥º¥ó¤È Xmas¥Ç¥£¥Ê¡¼¤·¤è¤¦! in ¿·¹ñÎ©·à¾ì¥Þ¥¨¥¹¥È¥í ¡×¤Î·Ð²áÊó¹ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ï¸Å²ì¤¤¤º¤ß¡£
¡¡¸Å²ì¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¸ø±é±ä´ü¤ÎÈ¯É½¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥Ê¡¼¤·¤è¤¦¡ª³«ºÅ¤ÎÆü¤Ë¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Íè¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¶¦¤ËÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ¤Ï¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬¤º¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë!!¤ÈÀÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ª¸«Éñ¤¤²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢¸Å²ì¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²Ö¤ÈÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¾Ò²ð¡£
¡¡²Ö¤È¸Å²ì¤Î´Ö¤«¤é¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¼¿¸Í·¼(¤¦¤ë¤·¤É¡¦¤Ò¤í¤·)¤¬ÇÁ¤¹þ¤ßà¤³¤Ã¤½¤êá¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÂÎ¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤»¤º¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤ª¿ÈÂÎÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤¤¤º¤ß¤µ¤óÉü³èÎÉ¤«¤Ã¤¿!!¡×¡Ö¸µµ¤¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¨¡Á¤¤¡×¡Ö¤¤¤º¤ß¥µ¥ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤♡¡×¡Öº£Ç¯¤Ï¥«¥º¥ó¤ÎÅß¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ä°¤¤¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£