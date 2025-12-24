◆バスケットボール全国高校選手権・第２日 ▽女子２回戦 札幌山の手８３―７４岐阜女（２４日・東京体育館）

北海道予選２位の札幌山の手が、全国高校総体４強でシード校の岐阜女に逆転で勝利。３回戦に駒を進めた。

勝利を告げるブザーが鳴ると、札幌山の手の選手たちは飛び上がり、抱き合って喜びを爆発させた。第２クオーター（Ｑ）で一時は１１点のリードを奪われたものの、粘り強く戦い第４Ｑで逆転。チームトップの２６得点を挙げたＳＧ高橋優希（３年）は「最初から最後まで粘ることができたので、全員でいい試合ができた」と笑顔で振り返った。

ギアを入れたのは第４Ｑだった。高橋が「自分が４ピリ（Ｑ）入る前に、ディフェンスの強度を上げていこうっていう話をした。当たりも強く頑張れたので、全員が理解してできたのでよかった」と語ったように、前から強く当たるディフェンスで相手の自由を奪った。高田汐織ヘッドコーチ（ＨＣ）も「ディフェンスのところで、ローテーションのところとか、インターハイ終わった後で強化した部分が出せたのが勝因だと思います」と分析した。

３点シュートの成否も勝敗を分けた。ハーフタイム、高田ＨＣは「昨日の試合からスリーポイントが少なかったので、積極的に狙っていこうということと、外しか回ってない時間帯が多かったので、中にしっかりアタックして、キックアウトでスリーポイントっていうのが一番リズムがつかめるという話はしました」。前半２本だった３点シュートが、後半は７本に急増。逆に前半は相手の３ポイントに苦しんだが、鋭いディフェンスで相手の精度を奪い、結果的に試合を通して５本だった相手を上回った。

前回のウィンターカップでは１回戦で敗れ、全国高校総体には出場できず。千葉県出身の高橋は「応援してくださる方たちに申し訳ない気持ちだった。北海道に行ってたくさんの人に助けられたので、恩返ししたいなという気持ちで最後の大会に挑んでいる」と強い思いを言葉にした。過去２度の優勝を誇る伝統校。難関を突破したチームが、上位進出へ成長を続けていく。