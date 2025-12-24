¹â¹»À¸¤ËÌÚ¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç´Ý´¢¤ê¤Ë¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤¿µ¿¤¤¡¡16ºÐ¸µ¹â¹»À¸¤é¤òºÆÂáÊá¡¡¹áÀî
¹áÀî¸©·Ù»¡ËÜÉô
¡¡¹áÀî¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢¹áÀî¸©¤Î¸µ¹â¹»À¸¤ÎÌµ¿¦¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤ò¶¯Í×¤ÈË½¹Ô¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê16¡Ë¤ò¶¯Í×¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²¿Í¤Ï11·î27Æü¸á¸å¡¢¸©Æâ¤Î¸ø±à¤Ç¡¢Ìµ¿¦¾¯Ç¯¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»ÒÀ¸ÅÌ£²¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö´î¤Ù¤è¡×¡Ö1¸Ä¤â¤Þ¤¯¡Ê¤³¤Ü¤¹¡Ë¤Ê¤è¡×¡Ö¤«¤á¤ä¡×¤Ê¤É¤È¸ý¤ÎÃæ¤ËÌÚ¤Î¼Â¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¸ý¸µ¤ò¼ê¤ÇºÉ¤¤¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤ÆÌÚ¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìµ¿¦¾¯Ç¯¤ÏÆ±¤¸Æü¤Î¸á¸å¡¢ÊÌ¤Î¹â¹»À¸¤ò´Þ¤à£³¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢´éÌÌ¤ò²¥¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖË·¼ç¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤Ü¤³¤Ü¤³¤Ë¤µ¤ì¤ë¤«Áª¤Ù¡×¤ÈÍ×µá¤·¡¢£³¿Í¤ÎÆ¬È±¤ò¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç´Ý´¢¤ê¤Ë¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡£²¿Í¤Ï10Æü¡¢¥Ö¥é¥ó¥³¤Î¶á¤¯¤ËÃË»Ò¹â¹»À¸¤òÎ©¤¿¤»¡¢Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¥Ö¥é¥ó¥³¤ò¤³¤®¤Ê¤¬¤éË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤¬Í¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö·ù¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£