【有馬記念】メイショウタバル・武豊騎手 春秋グランプリ制覇に自信「うまく噛み合った時の強さはかなりのモノ。最高の結果でゴールしたい」

中央競馬の一年を締めくくる、年末のグランプリレース第70回有馬記念（GI）（12月28日＝中山競馬場・芝2500メートル）へ向けた共同会見が栗東トレーニングセンターで行われた。

宝塚記念を制して春秋グランプリ制覇を狙うメイショウタバル（牡4 栗東・石橋守厩舎 父ゴールドシップ）に騎乗する武豊騎手が取材に応じた。

有馬記念を迎える心境について武騎手は、「メイショウタバルと迎える有馬記念なので非常にワクワクしています。競馬関係者はみんな同じだと思いますが、やはり特別なレースですね」と、年末の大舞台への高揚感を隠さなかった。

