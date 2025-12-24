¡Ö¥É¥ó°ú¤¤À¤ï¡×Âç¤ß¤½¤«½÷»Ò³ÊÆ®µ»·èÀï¤ÇÁÔÀäÀú¤ê¹ç¤¤¡Ö¿Í´Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¡×¡Ö¡Ø²Ú¡Ù¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡¦¡¦¡¦¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¡×¡Ö¥¾¥ï¥¾¥ï¤¹¤ë¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î¹Ô¤ï¤ì¤ëÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ã£Ï£Î£Æ£Å£Ó£Ó£É£Ï£Î¡×¤¬£²£³Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦ºÂÀï¤ÇÀï¤¦½÷²¦¡¢°Ëß·À±²Ö¤È¡¢¡È¥Ä¥è¥«¥ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡É£Ò£Å£Î£Á¤¬ÅÐ¾ì¡£ÀïØË¤ÎÀú¤ê¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÀï¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£Ò£Å£Î£Á¤Î²ø²æ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¸½¤»¤º¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ê¤É¤ò²ð¤·¤ÆÀåÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ý¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥ÕÀï¤ÎÇ®¤¤ÆâÍÆ¤Î¤¢¤È¡¢£Ò£Å£Î£Á¤¬¡Ö°Ëß·¤µ¤ó¤¸¤ãÌµÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¿Í´Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¡£¥à¥«¤Ä¤¤â¤·¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö²ø²æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡¢¡ÖÂç¸æ½ê¤À¤â¤ó¡£¤³¤Á¤È¤é£±£¸Ç¯¥×¥í¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤ï¡×¡¢¡Ö¿Í¤Î°¸ý¤½¤ó¤Ê¥¹¥é¥¹¥é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¥¤¥é¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡×¡¢¡ÖÈà½÷¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤Ã¤Æ¼º¤Ã¤¿¤éÁ´Éô»ä¤Ë¤È¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡×¡¢°Ëß·¤¬¡Ö¼«Ê¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡×¡¢¡Ö»î¹çÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£ÝµÊ°¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ê¤Î¤«¡£¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ø²Ú¡Ù¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ò¸ß¤ËÀú¤ê¹ç¤¦£Ö£Ô£Ò¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡£Ò£Å£Î£Á¤Ï°Ëß·¤¬¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡££²³¬µéÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤È¤«¡¢³¤³°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é»ä¤â¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤À¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£°Ëß·¤Ï¡Ö´¶¾ð¤È¤¤¤¦¤«¡Ø·ù¤¤¡Ù¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£°ìÊýÅª¤Ë¼«Ê¬¤¬²¥¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¾¡¤Ä¡££±£Ò¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡££Ò£Å£Î£Á¤Ï¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¡Ø¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡¦¡¦¡¦¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ó¤Í¤ó¡¢¤³¤ì¡×¡¢¡ÖÉÝ¤¤¡¦¡¦¡¦¤¢¤ÈÉÝ¤¤¡×¡¢¡Ö¥É¥ó°ú¤¤À¤ï¡×¡¢¡Ö¥¾¥ï¥¾¥ï¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÖÌÌÇò¤¤Àú¤ê¡×¡¢¡Ö»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£