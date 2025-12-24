Ìô´ÝÍµ±Ñ¡¢Â¹¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¡¡¡È¹ë²Ú¡É¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó³Ú¤·¤à¤Ò¤È¤È¤¤ò¾Ò²ð
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¡Ê59¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂ¹¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ìô´Ý¤Ï¡ÖºòÈÕ¤Ï¥é¥Ù¥Ã¥È¥é¡¦¥À¡¦¥ª¥Á¥¢¥¤¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¿§Á¯¤ä¤«¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÂ¹¤¯¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤È¡¢Â¹¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¤Ò¤È¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìô´Ý¤Ï1990Ç¯¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤ÎÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£3ÃË2½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÃË¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌô´ÝæÆ¡Ê35¡Ë¤Ç2019Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢21Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡Ê4¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¡£Ìô´Ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½éÂ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
