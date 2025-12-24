お笑いコンビ、笑い飯の哲夫（50）が24日、FM大阪「赤maru」（月〜木曜午後2時）に生出演。審査員を務めた「M−1グランプリ2025」について言及した。

哲夫は「お騒がせしてますけどね。話題なんですよ。先週の放送が話題になってくれたのはありがたいなと思いました」と前置きした上で、「勘違いするな、みんなな。なんや言うたら、俺もう、M−1で泣いてた、みたいなことにされてるから。泣くわけないやん、M−1で」と主張した。

「何か見たで。相方（西田幸治）が泣いてるみたいなこと言うてたとか。令和ロマンもずっと泣いてたとか言うてたとか。泣くわけないやん！ 普通に漫才見てたら、笑い泣きいうてね。今田（耕司）さんも笑いすぎたら目を拭いてはるやん。俺もそうやねん。ツボにハマったら泣くねん。涙出てくんねん」と説明。

その上で「でも何かちょっとしんどくて泣いてるとか。何かつらくて泣いてるみたいにさせられてんねん。そんなわけないやん。お葬式しか泣きませんよ」と訴えた。

哲夫をめぐっては、令和ロマンの高比良くるまが、コンビのYouTube内で「哲夫さんはあんま詳しくないけど、粗品さんとかに言われすぎたか知らないけど、逆に『真面目に言おう』と『ふざけよう』の間で苦しんだ結果、ずっと涙してた」と語っていた。

哲夫は前週の同番組内で「粗品の時間はもうちょっと短くてよかったな」などと発言したことで騒動にまで発展。粗品は自身のYouTubeチャンネルで「僕の審査コメント時間をじゃあ30秒渡したとして、どうなってました？ うーんちょっとダサすぎてしんどいかな」と苦言を呈した。19日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）では「俺も絶対に哲夫さんの返事欲しいし。次が俺が何て言うかも、俺が楽しみやな」とアンサーを求めていた。

哲夫は「M−1」の審査員としても出演。番組冒頭の審査員紹介で、MCの今田耕司から1人飛ばされて紹介され「話題の人！ 今、注目の人！ 一番の注目の人！ ネットニュース僕のことしか書いてない」と反応していた。