12月29日（月）午前10時30分から日本テレビ系で放送する「全日本U-12サッカー選手権大会 決勝」では、“どこよりも早いお年玉企画”と称して、大会会場の鹿児島産の高級和牛や、ビーズソファ、さらに、応援リーダー・日本代表中村敬斗選手の直筆サイン入り色紙が合計26名様に当たる視聴者プレゼントを実施！

プレゼント応募は、番組内で発表されるキーワードをこのページの応募フォームに記入し送信するだけ！ぜひ素敵な“お年玉プレゼント”をゲットしてください！！

応募はこちら！

プレゼント賞品

・鹿児島黒牛食べ比べセット[A5等級] 20名

・ビーズソファ 3名

・応援リーダー・中村敬斗選手直筆サイン入り色紙 3名

※鹿児島黒牛食べ比べセットは株式会社JA食肉かごしまより当選者へ発送いたします

※ビーズソファのカラーは選べません。

参加方法

★12月29日（月）午前10時30分から地上波・日本テレビ系で放送される「全日本U-12サッカー選手権大会 決勝」の番組内で応募キーワードの3文字を発表します。（一部地域では、放送時間が異なります。）

★こちらのページ内に表示されるプレゼント応募ボタンから、応募キーワードと必要事項をご記入の上、ご応募ください。

★応募期間は、番組放送開始の午前10時30分から、午後1時00分までとなります。「全日本U-12サッカー選手権大会 決勝」をご家族揃ってご覧いただき、お早めにご応募ください。

注意事項

・当選の発表は発送をもってかえさせていただきます。

・賞品の転売（オークション等での出品を含む）は固く禁止します。転売行為が発覚した場合、厳正に対処いたします。

・キーワードや当選可否についてのお問い合わせにはお答えできません。

・フィーチャーフォン(ガラケー)からの応募は受け付けておりません。

・システム等のトラブル発生時には、予告無く本企画を終了する場合がございます。また、サーバ混雑等いかなる理由でプレゼントに応募できない場合も、日本テレビは一切の責任を負いません。

・万が一、アクセスが集中等でページが表示できない場合は、少しお時間をおいてからご応募下さい。

・一部地域では、放送時間が異なります。