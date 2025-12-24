º´Æ£·ò¡¦Éð°æºé¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¡¦ÀÄÌÚ¿ò¹â¤é¡Ø¤ë¤í·õ¡Ù¥Áー¥à¤¬½¸·ë¡ªÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö·ò¤¯¤ó³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÀªÂ·¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Öº£¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
º´Æ£·ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ÇÉð°æºé¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¡¦ÀÄÌÚ¿ò¹â¤é¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥Áー¥à¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£·ò¡¦Éð°æºé¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¡¦ÀÄÌÚ¿ò¹â¤é¡Ø¤ë¤í·õ¡Ù¥Áー¥à¤ÎÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¥·¥ç¥Ã¥È①～③
¢£¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤¿ONE OK ROCK¤ÎTaka¤âÈ¿±þ
º´Æ£¡¦Éð°æ¡¦ÅÚ²°¡¦ÀÄÌÚ¤Ï12·î23Æü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¡£
º´Æ£¤Ï
¡ÖProud of them¡×
¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢4¿Í¤ËÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤äÃ«³À·ò¼£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤é¤ÈÊÂ¤ó¤ÀÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
Ãæ±û¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥³ー¥È¡õ¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Çº´Æ£¤¬¤¤¤«¤Ä¤á¤Î¥¥á´é¡¢¤½¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¹ÈÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÅÚ²°¤ÈÉð°æ¤¬¥Ôー¥¹¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÊý¤ÇÀÄÌÚ¤ÏÂçÍ§¤äÃ«³À¤È¶¦¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤ËÉð°æ¤È¥±ー¥¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢Éð°æ¤È¤Î¥â¥Î¥¯¥í¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£
Éð°æ¤âInstagram¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö¤³¤Î¥Áー¥à¤Ë°©¤¨¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÅÚ²°¤âInstagram¤Ç¡¢º´Æ£¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÄ¹Ê¸¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
¡Ö¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤È´¬Ä®Áà¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò¤Ç¤¹¡×
¡Ö13Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤é²¿¤«¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ±Ç²è¤ÎÀ¨¤µ¤È±Ç²è´Û¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ê¤É´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ö·ò¤¯¤ó³Ú¤·¤½¤¦¡×
¡Ö¤ë¤í·õ¥á¥ó¥ÐーÀªÂ·¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡Ö¤ë¤í·õ¤Ï±Ê±ó¡×
¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Þ¤¿¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¼çÂê²Î¤òÌ³¤á¤¿ONE OK ROCK¤ÎTaka¤âº´Æ£¤ÎInstagram¤Ë±ê¤Î³¨Ê¸»ú4¤Ä¤òÅº¤¨¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£