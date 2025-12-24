ÃöÉÄÂå¸Ð£³¿Í»à½ý¥Ü¡¼¥È»ö¸Î¡¢°äÂ²¤¬ÄóÁÊ¡ÄÁà½ÄÃËÀ¤ä¸©¤Ê¤É¤Ë£´¡¦£±²¯±ß¤ÎÇå½þµá¤á¤ë
¡¡Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤ÎÃöÉÄÂå¸Ð¤Ç£²£°£²£°Ç¯£¹·î¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Æ»Ò¤é£³¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿ÃË»ù¡ÊÅö»þ£¸ºÐ¡Ë¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¤òÁà½Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ä¸©¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤ä¼£ÎÅÈñ¤Ê¤ÉÌó£´²¯£±£²£²£³Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢Ê¡ÅçÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î£µÆüÉÕ¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¸«Ä¥¤êµÁÌ³¤òÂÕ¤ê¡¢Á°ÊýÃí»ë¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Î¤Þ¤ÞÌ¡Á³¤È¹Ò¹Ô¤µ¤»¤¿²á¼º¤Ë¤è¤ê»ö¸Î¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¸Ð¤ÇÁ¥Çõ¤Î¹Ò¹Ô¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¶èÊ¬¤Ç¡¢¸í¤Ã¤¿ÍøÍÑ¶èÊ¬¥Þ¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤ò½ä¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ýºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢£²£´Ç¯£±£²·î¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤ÇÀçÂæ¹âºÛ¤¬¡¢¶Øîþ£²Ç¯¤Î¼Â·º¤È¤·¤¿Ê¡ÅçÃÏºÛÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢µÕÅ¾Ìµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£ÀçÂæ¹â¸¡¤¬ºÇ¹âºÛ¤Ë¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÅ¬µ¹Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¡¢¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÁÊ¾õ¤òÀººº¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£