¡ÚÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡Û¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¤Çºî¤ë¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¹¡¼¥×¡×¤¬´ÊÃ±¤¹¤®¤¿ - ¤ªÆéÍ×¤é¤º¤Ç¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±
12·î22Æü¤ÏÅß»ê¤Ç¤·¤¿¡£Åß»ê¤Ë¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯¤Æ±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¡×¤ò¿©¤Ù¤ëÉ÷½¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? ¼ÑÊª¤äÅ·óÏÍå¡¢¥°¥é¥¿¥ó¡¢¥Ñ¥¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¸ø¼°¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¤ªÆé¤ÎÍ×¤é¤Ê¤¤ ´ÊÃ±¤«¤Ü¤Á¤ã¥¹¡¼¥×¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Àº£Æü¤ÏÅß»ê /
.
¤ªÆé¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ú´ÊÃ±¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¹¡¼¥×¡Û
(@i_wrap_official¤è¤ê°úÍÑ)
¤µ¤¹¤¬¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¡£¥¹¡¼¥×¤Þ¤Çºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤!
ºî¤êÊý¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã1/2¤òÈé¤´¤È¥¢¥¤¥é¥Ã¥× ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó (600W 2¡Á3Ê¬)¤·¤Þ¤¹¡£
Èé¤ò¼è¤ê¤Î¤¾¤¡¢ºÆÅÙ2¡Á3Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Ç®¤ÎÄÌ¤ê¶ñ¹ç¤ò¸«¤Ä¤ÄÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤Õ¤¤ó¤ËÊñ¤ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥â¥ß¥â¥ß¡£
»Å¾å¤²¤ËµíÆý¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹!!
¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±!! ¥ß¥¥µ¡¼¤ä¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡£¤â¤Ï¤ä¤ªÆé¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã!¤³¤ì¤ÏÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¡Ö¥ß¥¥µ¡¼Ìµ¤·¤Ç!?¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç!? ¤¹¤´¤¤¤Ê¥¢¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤!!!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï? ¤³¤ì¤Ê¤éË»¤·¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤â¡¢¥º¥Ü¥é¤µ¤ó¤Ç¤â¤¹¤°¿¿»÷¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Àº£Æü¤ÏÅß»ê ¡¿¤ªÆé¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ú´ÊÃ±¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¹¡¼¥×¡Û¡¥«¥Ü¥Á¥ã1/2¤ò ¥¢¥¤¥é¥Ã¥× ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ Èé¤´¤È¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó(600W 2¡Á3Ê¬) ¢Èé¤ò¼è¤Ã¤¿¤éºÆÅÙ¥Á¥ó(2¡Á3Ê¬) (Ç®¤ÎÄÌ¤ê¶ñ¹ç¤òÍÍ»Ò¸«¤Ä¤ÄÄ´À°)£¤Õ¤¤ó¤ËÊñ¤ß¥â¥ß¥â¥ß¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤»Å¾å¤²¤ËµíÆý¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ´°À® pic.twitter.com/zIAgBOT1Xr- ¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¡Ú¸ø¼°¡Û (@i_wrap_official) December 21, 2025
¡Àº£Æü¤ÏÅß»ê /
.
¤ªÆé¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ú´ÊÃ±¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¹¡¼¥×¡Û
(@i_wrap_official¤è¤ê°úÍÑ)
¤µ¤¹¤¬¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¡£¥¹¡¼¥×¤Þ¤Çºî¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤!
ºî¤êÊý¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã1/2¤òÈé¤´¤È¥¢¥¤¥é¥Ã¥× ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó (600W 2¡Á3Ê¬)¤·¤Þ¤¹¡£
Èé¤ò¼è¤ê¤Î¤¾¤¡¢ºÆÅÙ2¡Á3Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Ç®¤ÎÄÌ¤ê¶ñ¹ç¤ò¸«¤Ä¤ÄÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤Õ¤¤ó¤ËÊñ¤ó¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥â¥ß¥â¥ß¡£
»Å¾å¤²¤ËµíÆý¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹!!
¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±!! ¥ß¥¥µ¡¼¤ä¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡£¤â¤Ï¤ä¤ªÆé¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã!¤³¤ì¤ÏÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¡Ö¥ß¥¥µ¡¼Ìµ¤·¤Ç!?¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç!? ¤¹¤´¤¤¤Ê¥¢¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤!!!!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï? ¤³¤ì¤Ê¤éË»¤·¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤â¡¢¥º¥Ü¥é¤µ¤ó¤Ç¤â¤¹¤°¿¿»÷¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Àº£Æü¤ÏÅß»ê ¡¿¤ªÆé¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ú´ÊÃ±¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¹¡¼¥×¡Û¡¥«¥Ü¥Á¥ã1/2¤ò ¥¢¥¤¥é¥Ã¥× ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ Èé¤´¤È¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó(600W 2¡Á3Ê¬) ¢Èé¤ò¼è¤Ã¤¿¤éºÆÅÙ¥Á¥ó(2¡Á3Ê¬) (Ç®¤ÎÄÌ¤ê¶ñ¹ç¤òÍÍ»Ò¸«¤Ä¤ÄÄ´À°)£¤Õ¤¤ó¤ËÊñ¤ß¥â¥ß¥â¥ß¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Ë¤»Å¾å¤²¤ËµíÆý¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Æ´°À® pic.twitter.com/zIAgBOT1Xr- ¥¢¥¤¥é¥Ã¥×¡Ú¸ø¼°¡Û (@i_wrap_official) December 21, 2025