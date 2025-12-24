賛否両論を呼んだインドのバイオレンス・アクション『ANIMAL』、来年2月13日公開決定 ポスタービジュアルと場面写真が解禁
ランビール・カプールが主演するインド映画『ANIMAL』が、2026年2月13日より全国順次公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと場面写真が解禁となった。
【写真】『ANIMAL』より場面写真が多数公開に
本作は、一家の宿命を背負い、暴力に身を染める男の生き様を、圧倒的なスケールと熱量で描き出したバイオレンス・アクション。
デリーの鉄鋼王バルビールの長男として生を受けたランヴィジャイ。仕事一筋で家庭を顧みない父からの愛に飢えた彼は、とある事件をきっかけに、米国の寄宿学校へ送られてしまう。成長したランヴィジャイは、バルビールの60歳の誕生日パーティーに参加するために帰国。しかし、義兄といさかいを起こし、バルビールに拒絶されてしまう。悲しみに打ちひしがれたランヴィジャイは、幼なじみのギタンジャリと駆け落ち同然で結婚し、再び米国へ。
8年後、バルビールが何者かに襲撃されたとの知らせを受けたランヴィジャイは、デリーに舞い戻る。復讐（ふくしゅう）を誓ったランヴィジャイ。ならず者を集め、敵対者を追い詰めていくが、その行為はエスカレート。さらに宿敵の存在が明らかになり、ランヴィジャイは逃れられない復讐の道へと突き進んでいくー。
主人公ランヴィジャイを演じるのは、ボリウッドのファーストファミリー、カプール家に生まれ、『バルフィ! 人生に唄えば』（2012年）や『ブラフマーストラ』（2022年）で知られるヒンディー語映画界の貴公子ランビール・カプール。さらに『スラムドッグ$ミリオネア』（2008年）や『ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル』（2011年）のアニル・カプール、『スルターン』（2021年）や『プシュパ』シリーズ（2021年、24年）のラシュミカー・マンダンナ、ドラマ『ボリウッドをかき乱せ！』主演のボビー・デーオールら、そうそうたるボリウッドスターが集結。
インド国内では、公開初日の興行収入が2023年公開のヒンディー語映画第1位を記録するも、公開されるやいなや賛否両論の嵐を呼んだ。容赦ないバイオレンス描写、ゆがんだ正義に生きるダークヒーロー、息をのむ展開に待ち受ける驚きのラスト。議論が熱狂を呼び、世界興収150億超の大ヒットを記録。さらに、第69回フィルムフェア賞では最優秀男優賞ほか最多5部門受賞、第24回国際インド映画アカデミー賞では最優秀作品賞ほか9部門で最多受賞したほか、インド映画の賞レースを席巻。続編の制作も決定している。
ポスタービジュアルは、「愛か狂気か。この男は誰にも止められない」というキャッチコピーが添えられ、タバコをくわえサングラス越しに一点を見据えるランヴィジャイ（ランビール・カプール）を捉えた、クールでスタイリッシュなビジュアルに。
さらに、父親バルビール（アニル・カプール）、妻ギタンジャリ（ラシュミカー・マンダンナ）、宿敵アブラール（ボビー・デーオール）のキャラクターカットほか、孤独を抱えた学生時代のランヴィジャイ、バルビールの60歳の誕生日会での集合写真、額を合わせるランビジャイとギタンジャリ、父親バルビールの腕をつかみ何かを訴えかけるランビジャイ、ランビジャイやバルビールらが会合する様子などをおさめた計10点の場面写真が解禁された。
映画『ANIMAL』は、2026年2月13日より全国順次公開。
