【Gibson LesPaul Standard 】（秋田県 佐々木 元 62歳）

中学生時代にハードロックに夢中になり私のヒーローはLed Zeppelinのジミー・ペイジでした。ギターは勿論チェリーサンバーストのレスポールです。安いコピーモデルを２本買いましたが、いつかは本物（Gibson ）が欲しかった。

そんなとき近所の楽器店にこのギターが入荷し購買欲求が抑えきれず、なけなしのお金を握りしめ購入しました。嬉しかった！しかし、当時私は27歳でバンドメンバーや私も結婚し、アルアルですが子育て家庭サービスでバンドは自然消滅です。

子育ても落ち着き50歳を過ぎた頃に昔の仲間に声をかけバンド活動を再開し、62歳になりましたが楽しくギターを弾いています。

レスポールはバインディングが黄ばみネック裏の塗装が剥げて貫禄がついてきて益々気に入って一番の相棒です。

◆ ◆ ◆

中学の初期衝動からギターに熱中し、そのままバンド人生まっしぐら、でも社会人になり結婚したあたりから音楽活動は自然消滅、気付けばセピア色の思い出を懐かしむ…なんてのは、ここの住人のテンプレ人生。でも50歳を境に活動再開だなんてのは、なかなかできないレアケース。人生経験を重ねたことで、プレイにも厚みが出るってものです。もしかしたら、こういう音楽との携わり方が最も健全でハッピーな生き方なのかも。全国のバンドマンが羨ましがっております。（BARKS 烏丸哲也）

