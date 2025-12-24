Awesome City Club、暖かいコーラスで彩るシングル「100年後の僕たちへ」配信リリース
Awesome City Clubが、デビュー10周年を記念して行なっている10作連続リリース企画の第9弾となる「100年後の僕たちへ」を本日12月24日に配信リリースした。
今作は、寒い季節にぴったりな優しいピアノ、ゴスペルのように力強いコーラスが暖かく鳴り響く楽曲になっているという。メンバー自身、そしてリスナー1人1人へ向けて精一杯の愛を歌詞に込め、ハートフルな1曲に仕上がったとのことだ。
作詞・作曲・アレンジは全てatagiが担当。鍵盤はライブツアーにも参加する宮川純がアレンジと演奏を、またコーラスアレンジは全米最大級のゴスペルイベント＜McDonald’s Gospelfest 2025＞クワイア部門で優勝したTiAが担当し、コーラスもTiA率いるゴスペルチームが参加している。
10作連続リリースもいよいよ完結間近となった。Awesome City Clubは現在、全国ツアー＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞残り4ヶ所での公演を控えている。
◾️「100年後の僕たちへ」
2025年12月24日（水）リリース
配信：https://acc.lnk.to/100yearsfromnow
◾️＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞
※終了公演は省略
日程：2026年1月9日（金）
場所：宮城 仙台MACANA
時間：開場18:30 / 開演19:00
日程：2026年1月11日（日）
場所：大阪 梅田CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
日程：2026年1月12日（月・祝）
場所：愛知 名古屋CLUB QUATTRO
時間：開場17:00 / 開演18:00
◆追加公演
日程：2026年1月29日（木）
場所：東京 EBISU LIQUID ROOM
時間：開場18:00 / 開演19:00
▼チケット
一般チケット：￥6,600（税込）
U-22チケット：￥4,400（税込）
▼一般発売 ※台湾公演を除く
イープラス：https://eplus.jp/acc/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/
ローソンチケット：https://l-tike.com/awesomecityclub/
