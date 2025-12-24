Awesome City Clubが、デビュー10周年を記念して行なっている10作連続リリース企画の第9弾となる「100年後の僕たちへ」を本日12月24日に配信リリースした。

今作は、寒い季節にぴったりな優しいピアノ、ゴスペルのように力強いコーラスが暖かく鳴り響く楽曲になっているという。メンバー自身、そしてリスナー1人1人へ向けて精一杯の愛を歌詞に込め、ハートフルな1曲に仕上がったとのことだ。

作詞・作曲・アレンジは全てatagiが担当。鍵盤はライブツアーにも参加する宮川純がアレンジと演奏を、またコーラスアレンジは全米最大級のゴスペルイベント＜McDonald’s Gospelfest 2025＞クワイア部門で優勝したTiAが担当し、コーラスもTiA率いるゴスペルチームが参加している。

10作連続リリースもいよいよ完結間近となった。Awesome City Clubは現在、全国ツアー＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞残り4ヶ所での公演を控えている。

◾️＜Awesome Talks Live House Tour 2025-26＞ ※終了公演は省略

日程：2026年1月9日（金）

場所：宮城 仙台MACANA

時間：開場18:30 / 開演19:00 日程：2026年1月11日（日）

場所：大阪 梅田CLUB QUATTRO

時間：開場17:00 / 開演18:00 日程：2026年1月12日（月・祝）

場所：愛知 名古屋CLUB QUATTRO

時間：開場17:00 / 開演18:00 ◆追加公演

日程：2026年1月29日（木）

場所：東京 EBISU LIQUID ROOM

時間：開場18:00 / 開演19:00 ▼チケット

一般チケット：￥6,600（税込）

U-22チケット：￥4,400（税込） ▼一般発売 ※台湾公演を除く

イープラス：https://eplus.jp/acc/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/awesomecityclub-tour/

ローソンチケット：https://l-tike.com/awesomecityclub/