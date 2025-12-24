¥«¥º¤Ø¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¿·¥¯¥é¥Ö¤ÎÇÅ¸Í¼ÒÄ¹¤¬ËÜ²»¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤ÈÈ¯É½¤Ç¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×
ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿
¡¡´ØÀ¾¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëVELAGOÀ¸¶ð¤Ï12·î24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡ÖIKOMA FC ÆàÎÉ¡×¤Ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FWÇÅ¸ÍÎµÆó»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¾Íè¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¤Þ¤º¤Ï´ØÀ¾À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥«¥º¤³¤È¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÇ§¤á¡ÖËÜÅö¤Ï¥«¥º¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤ÈÈ¯É½¤Ç¤¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡ÖIKOMA FC ÆàÎÉ¡×¤ÏÆàÎÉ¸©¡¦À¸¶ð»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤ÆVELAGOÀ¸¶ð¤«¤é¿·¥¯¥é¥Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡£ÇÅ¸Í¿·¼ÒÄ¹¤Ï1998Ç¯¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ø²ÃÆþ¸å¡¢¡È²«¶âÀ¤Âå¡É¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¡¦¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£21Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ÇJ³Æ¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢J¥ê¡¼¥°ÄÌ»»109ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£19Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤ÏJ¥ê¡¼¥°ÆÃÇ¤Íý»ö¤äWE¥ê¡¼¥°Íý»ö¤òÎòÇ¤¡£²òÀâ¼Ô¤ä¥á¥Ç¥£¥¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖIKOMA FC ÆàÎÉ¡×¤Ï¡¢»õ²Ê¶È³¦¸þ¤±¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤ä°åÎÅ·èºÑ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëSCO¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ì°æÍº²ðÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤¬¿·¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶¯²½¤âÌÜÏÀ¤à¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥«¥º¤Ë¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¡¢ÇÅ¸Í¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö3²ó²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÎë¼¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬²¿¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥«¥º¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬·ëº§¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ç¤âÍè¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£IKOMA FC NARA¤¬¤Ç¤¤ëÏÃ¤È¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÏÃ¤ò¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¿´¤ÎÃæ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ÒÄ¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤¬¤¯¤ì¤ÐÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾ÝÄ§¤Î¥«¥º¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¥«¥º¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤¹»×¤¤¤À¤±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¥«¥º¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Îý½¬´Ä¶´Þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ3²ó½Å¤Í¤¿·Á¡×
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ï¥«¥º¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤ÈÈ¯É½¤Ç¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤âÅÇÏª¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë´¶¼Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÇ¯Æâ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤â¤·Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¥«¥º¤µ¤ó¤ËÍè¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë