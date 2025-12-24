「杭州のハイテク産業が急浮上することになった背景は何か」。中国浙江省杭州での取材で、趙承浙江省の趙承宣伝部長にした質問だ。グローバルトップ3に浮上した浙江大の人材養成、独特の民営経済システム、馬雲（ジャック・マー）氏が起こしたインターネットブーム。しかし返ってきた言葉はそうではなかった。趙氏は「鏈長制度がうまくいくため」と答えた。鏈長とは何を意味するのか。

中国ではサプライチェーン（Supply Chain）を「供応鏈」という。「鏈長」はそのサプライチェーン（鏈）を責任を負う人物だ。「サプライチェーン最高責任者」、英語では「CCO（Chief Chain Officer）」だ。鏈長制度を通じてサプライチェーンを構築し、弱い部分を補強し、全体産業に拡散する。米中技術競争の激化で産業サプライチェーンの重要性が強調され、中国鏈長制度はより一層注目されている。

事例は多い。ハイクビジョンは杭州に本社を置く世界最大の映像セキュリティー会社。2022年、同社に危機が訪れた。バイデン米政権の規制で半導体の供給が途絶えた。当時の姚高員杭州市長が自ら鏈長となった。姚市長は対策班の性格の「鏈班」を組織し、ハイクビジョンの半導体調達案を講じた。サプライチェーンの実質的主体の「鏈主」はハイクビジョンだった。会社は今すぐ必要なものは何か、どんな製品が供給されるべきかなどを鏈班に報告し、問題を解決した。鏈班はまず浙江省政府と浙江大が共に設置した未来産業研究組織の之江実験室に半導体の設計を依頼した。設計製品は同じ浙江省都市寧波にあるSMICに任せ、迅速に製作できるようにした。この過程を通じて2023年に誕生したのがCCTV用半導体「西湖チップ1号」だった。このおかげでハイクビジョンは米国制裁の衝撃から抜け出すことができた。

他の地域はどうか。広東省深圳市の竜港区で投資誘致事業を担当する企業サービスセンターの馮鉄軍局長に会った。馮局長は「鏈長制度が最もよく作動しているところが広東」と述べた。鏈長制度のおかげで馮鉄軍のBYD工場は1時間以内に部品を調達できるサプライチェーンを構築できたという説明だ。馮局長は「広東省で現在、47の産業、53の鏈主企業が活動している」と話した。広東省政府が少なくとも53のサプライチェーンを綿密に管理しているということだ。政府が企業の迅速に動く。

共に取材したソウル大の李正東（イ・ジョンドン）教授は韓国も「企業家型政府」を考慮するべき時だと強調する。李教授は「米国と中国のハイテク成果物はほとんど企業家型政府が作ったものだ」とし「強力な製造生態系、円滑な市場生態系形成のためにハイテク分野の政府の調整の役割が必要だ」と強調した。サプライチェーンの確保は我々の産業安全、生存とも関連した問題であるためという指摘だ。