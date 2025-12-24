TBS NEWS DIG Powered by JNN

ºÆ²ÔÆ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÍèÇ¯1·î20Æü¤Ë¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¾®ÁáÀîÃÒÌÀ ¼ÒÄ¹
¡ÖÍèÇ¯1·î20Æü¤Ë¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾øµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥×¥é¥ó¥È¤Î·òÁ´À­¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×

ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¸á¸å¡¢²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î6¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§¤ò1·î20Æü¤Ëµ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¸«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ë¡Ö»ÈÍÑÁ°³ÎÇ§ÊÑ¹¹¿½ÀÁ¡×¤òÄó½Ð¡£Ç§²Ä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¾øµ¤¤Ç¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ò²ó¤·¤ÆÈ¯ÅÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀßÈ÷¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦ÃÏ¸µ¡¦¿·³ã¸©¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬¡ÖÎ»¾µ¤¹¤ë¡×¤È¹ñ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢¡ÖÅìÅÅ¤Î¸¶È¯¡×¤¬½é¤á¤ÆÆ°¤­½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£