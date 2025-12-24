¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¡Ö¤¦¤µ¤®¤Ê¤é¡Ä¡×¡¡4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤¿³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤ÈÇË¶É¤·¤¿ÍýÍ³¹ðÇò¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹Í¿¤¨¤¹¤®¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36¡Ë¤¬17ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹³Ø¹»¥Á¥§¥ó¥¸²Ê¡×¤Ë½Ð±é¡£4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤¿³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35¡Ë¤ÈÇË¶É¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥«¥«¥í¥Ë¡¦·ªÃ«¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¡¢½÷À¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤Ö¡Ö½÷¿´¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¤¿¤ÁSP¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ë¼¡¤ÎÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë½÷¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ËÆ£¤Ï¡ÖÉâµ¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢11·î2ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ç4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿³¿Äâ¡¦¥¤¥ï¥¯¥é¤Èº£Ç¯9·î¤ËÇË¶É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤È¤â¤·¤²¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç´Ê·é¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÇË¶É¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¥â¥éÃË¤À¡ª¥â¥éÃË¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¥â¥é¥Ï¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥êÈÝÄê¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÊýÌÌ¤Ç¡¢²Ö¤Ê¤é¸Ï¤ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤é»à¤Ì¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨²á¤®¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤è¡£¤À¤Ã¤ÆÄ«¤Þ¤Ç°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤â¤·¤²¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡É¤È¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥¤¥ï¥¯¥é¤Î¾Ú¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£