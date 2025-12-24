¡Ú¡Èµ©Âå¤Î´æºî»Õ¡É¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥¡¦Á°ÊÔ¡ÛÈï³²Áí³Û90²¯±ß¡Ä¥¢¥È¥ê¥¨¤ÇËÜ¿Í¤òÄ¾·â¡ª¡Èµ¶¤ê¤Î·Ý½Ñ¡É¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡Ö¼Õºá¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Únews23¡Û
º£Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÇÁê¼¡¤¤¤À¡¢µ¶¤ÎºîÉÊ¤¬Èþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡È´æºîÁûÆ°¡É¡£Ä¹Ç¯¡¢¡ÈÌ¾²è¡É¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤¬¤¢¤ëÆü¡ÄÆÍÁ³¡¢¥Ë¥»¥â¥Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁûÆ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í²è²È¤Î¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¡£Èï³²Áí³Û¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç90²¯±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Öµ©Âå¤Î´æºî»Õ¡×¤À¡£Èà¤Ï¤Ê¤¼¡Èµ¶¤ê¤Î·Ý½Ñ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Èµ©Âå¤Î´æºî»Õ¡É¶Ã¤¤Î¼ê¸ý¤È¼Õºá¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
Èï³²Áí³Û90²¯±ßÄ¶¤«¡¡À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Èµ©Âå¤Î´æºî»Õ¡É¡¡
³¨²è¤¬ÊÂ¤ÖÉô²°¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê¶õÇò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û ³Ø·Ý²ÝÄ¹ ±üÌî¹î¿Î¤µ¤ó
¡Ö¡ÊºîÉÊ¤Ï¡Ë¤³¤ÎÊÕ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤òñÙ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈÜÎô¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤¬ÀÇ¶â1800Ëü±ß¤òÅê¤¸¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î²è²È¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ò¡¦¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡×¡£
30Ç¯¶á¤¯Èþ½Ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿Ì¾²è¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë´æºî¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Èþ½Ñ´Û¡¡ÍøÍÑ¼Ô
¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î³¨¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤½¤ì¤Ï»ÄÇ°¡×
Èï³²¤ÏÆÁÅç¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç¤â¡£¥¸¥ã¥ó¡¦¥á¥Ã¥Ä¥¡¥ó¥¸¥§¤Î³¨²è¡Ö¼«Å¾¼Ö¾è¤ê¡×¤¬µ¶Êª¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤º¡¢6720Ëü±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£¢¨¸½ºß¤ÏÅ¸¼¨¤ª¤è¤Ó½êÍ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
ÆÁÅç¸©Î©¶áÂåÈþ½Ñ´Û ¾åÀÊ³Ø·Ý°÷ ÃÝÆâÍøÉ×¤µ¤ó
¡Ö´æºî¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢²¬»³¸©¤Î´ë¶È¤¬½êÍ¤¹¤ë³¨²è¤Ë¤â¡È´æºîµ¿ÏÇ¡É¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤Î´æºîÁûÆ°¤Ï¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î²è²È¡¢¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ÇÉâ¾å¤·¤¿´æºî¤Ï¡¢Ìó100ÅÀ¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï90²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö´õÂå¤Î´æºî»Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï·è¤·¤Æ¡ÈÌÏ¼Ì¡É¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤ËÄ¾·â¡¡´æºîÀ©ºî¤Î¼ê¸ý
»äÃ£¤Ï¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È7¥ö·î¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶â¤«Ì¾ÍÀ¤«¡£Èà¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë´æºî¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
»äÃ£¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¤¥¹¡£¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤Ï»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ÐÈÊ¤Î³¹¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÀ¤¤Î·úÃÛ¤È·Ý½Ñ¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤Å¤¯³¹¤À¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç»äÃ£¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»áËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¡¢´æºî¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎºîÉÊ¡×¤À¤ÈÈà¤Ï¸À¤¦¡£
¥ô¥©¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿¤ó¤À¡×
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢300ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë´æºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¤Þ¤Ç²¿¿Í¤¯¤é¤¤¤Î²è²È¤òÉÁ¤¤¤¿¡©
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö120¿Í¤¯¤é¤¤¤ÏÉÁ¤¤¤¿¤è¡£»ä¤Û¤É¤¢¤é¤æ¤ë»þÂå¤Î²è²È¤òÉÁ¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤«¤é¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¡£¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¼Â¤Ï¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤Ï2010Ç¯¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢2011Ç¯¡¢ºÛÈ½¤ÇÄ¨Ìò6Ç¯¤ÎÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢ÉÁ¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÇ¯Âå¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³¨¤Î¶ñ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤Î´æºî¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î½êºß¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤â¡ÖËÜÊª¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÉºÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤À¤è¡£¤³¤ì¤â»ä¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤è¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â»ä¤ÎºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Í¡×
¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡×¡£¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ò¡¦¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯¤Èµ¶¤êÉÁ¤¤¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¸ý¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºîÉÊÁíÌÜÏ¿¤À¤è¡×
¡ÖºîÉÊÌ¾¡Ø¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡Ù¡¢1919Ç¯¤ÎÌý³¨¡¢¡Ø¥µ¥¤¥º¡Ù¡Ø½ðÌ¾¡Ù¡Ø½êºß¡Ù¤ÏÉÔÌÀ¡×
¥Ï¥¤¥ó¥ê¥Ò¡¦¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯¤¬³èÌö¤·¤¿¤Î¤Ï20À¤µªÁ°È¾¡£ÀïÁè¤Îº®Íð¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎºîÉÊ¤Ï¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤½¤³¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö´æºî¤òÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡£1¤Ä¡ØºîÉÊ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¡¢2¤Ä¡Ø³¨¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¡£ºîÉÊ»Ë¤Î¡È¶õÇò¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¡£»ä¤Ï·è¤·¤Æ¡ÈÌÏ¼Ì¡É¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤¬ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²è²È¤ÎºîÉÊ¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¶õÇò¤À¤Ã¤¿¡£½ñ¤«¤ì¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤òÃµ¤·¡¢¤½¤Î²è²È¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â¡È¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤òµ½¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö¤³¤ì¤Ï¸ÅÅµÅª¤Ê¥â¥À¥Ë¥º¥à¤Î¤¿¤á¤Î¿§¤À¤è¡£¶ä¿§¤Î³¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¡£°ìÉô¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹À½¡¢°ìÉô¤Ï¥É¥¤¥ÄÀ½¤À¡×
À¸»ºÃÏ¤äÀ½Â¤»þ´ü¤¬°ã¤¦³¨¤Î¶ñ¤Î»³¡£¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤Ï´æºî¤ò½ñ¤¯ºÝ¡¢ºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Î³¨¤Î¶ñ¤òÃµ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤³¨¤Î¶ñ¤Ï¡¢´éÎÁ¤«¤éºî¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Õ¥§¥ë¥á¡¼¥ë¤Î²«¿§¤À¡£±ôÇò¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢±ô¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤´éÎÁ¤À¡£´æºî¤òÉÁ¤¯¤Ë¤ÏÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡×
É×ÉØ¤Ç¶¦ËÅ¤·¤¿´æºî¡ÖÆüËÜ¤ËÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
´æºî¤òËÜÊª¤È¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÊ¤Î¥Ø¥ì¡¼¥Í¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤ÎÂ¸ºß¤À¡£ÁÄÉã¤¬Ì¤È¯¸«¤Îµ®½Å¤Ê³¨²è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È²Í¶õ¤ÎÀßÄê¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¾å¡¢¼«¤é¤âÁÄÊì¤ËÊÑÁõ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÙÔÂ¤¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Ø¥ì¡¼¥Í¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢°¤¤¤³¤È¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê´æºî¤ò¡ËÀìÌç²È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¸¦µæ¤¹¤ëËÜÊª¤Î³¨¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Èµ¶Êª¡É¤Ê¤Î¤Ë¡×
É×ÉØ¤Ç¶¦ËÅ¤·¤¿´æºî¤Ï¡¢Ì¾¹â¤¤¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤ä´ÕÄê¤Î¥×¥í¤âµ½¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö¥Ñ¥ê¤Î¿Í¤Ï80Ç¯Âå¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£»ä¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ä¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤éÆüËÜ¤Î²è¾¦¤äÈþ½Ñ´Û¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤è¡×
³¤³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³¨²è¤òÇã¤¤½¸¤á¤¿¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÆüËÜ¡£Èþ½Ñ´Û¤âÁ´¹ñ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î±ÇÁü¡Ê1993Ç¯¡Ë
¡ÖÅÚº´¼¿¶ô¤Î¹õ¤¤ÊÉ¡¢Â¢¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¤³¤Á¤é¤Î·úÊª¤¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¤¹¡×
¸©Æâ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÈþ½Ñ´Û¤È¤·¤Æ¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¡£³¨²è¤Î¼ý½¸¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û ³Ø·Ý²ÝÄ¹ ±üÌî¤µ¤ó
¡ÖÌ¾¸Å²°¤Î²è¾¦¤¬¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¦¤Á¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤È¡×
1996Ç¯¡¢¡Ö¾¯½÷¤ÈÇòÄ»¡×¤ò1800Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¡£¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÇË³Ê¤ÎÃÍÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¹âÃÎ¸©Î©Èþ½Ñ´Û ³Ø·Ý²ÝÄ¹ ±üÌî¤µ¤ó
¡Ö¥«¥ó¥Ú¥ó¥É¥ó¥¯¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëºîÉÊ¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¡£¡Ê½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢³Ø¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¡È¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¡É¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡×
¡Ö¼Õºá¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡Ä
¡½¡½Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ø¼Õºá¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö¤·¤Ê¤¤¤Í¡£¤À¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î³¨²è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ª»×¤¦¤Ê¤é¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤¬µ¶¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£ÃøÌ¾¤Ê²è²È¤Ï120¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö¥Õ¥¸¥¿¤â¤½¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡×
Æ£ÅÄ»Ì¼£¡¢20À¤µª½éÆ¬¤ËÃ±¿È¥Ñ¥ê¤ËÅÏ¤ê³èÌö¤·¤¿ÆüËÜ¿Í²è²È¤À¡£
¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á
¡Ö»ä¤ÏºîÉÊ¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤ó¤À¡×
Æ£ÅÄ¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸¡£¥Ù¥ë¥È¥é¥Ã¥»á¤ÏÆ£ÅÄ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡½¡½